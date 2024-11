お笑いコンビ・南海キャンディーズ(山里亮太=47、しずちゃん=45)が14日、東京・丸の内の丸ビル1階マルキューブで開かれた「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 〜LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO〜」の「スーパーマリオのパワーアップイルミネーション」点灯式に登場した。「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 〜LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO〜」はきょう14日から2025年1月13日まで。今年は任天堂の「スーパーマリオ」とコラボレーション。高さ約13メートルの、マリオが叩くハテナブロックからアイテムが舞い上がる様子を表現したオリジナルオブジェ「スーパーマリオのパワーアップイルミネーション」をはじめ、東京の大手町・丸の内・有楽町など丸の内エリアの各会場にヨッシー、キノピオ、ルイージなど各キャラクターをテーマにしたオブジェ、フォトスポットが展開されている。

丸の内には1300以上の店舗がある。その中で山里は、「最近、乾燥する日々が続きますから、お肌のケア用品的なもの、フェイスシート的なもの」とほしいものをあげた。しずちゃんの「そんなんやるんや?」という驚きに対して、「今年は肌をもっといたわる年にしようかなと思って。47だし。MEGUMIさんが“とにかくフェイスシートみたいなのをつけときゃ大丈夫”って別のイベントで言ってた」と肌ケアへの関心を示していた。同イベントに伴い、登場する「スーパーマリオ」限定グッズにも「スーパーマリオ ピーチ姫フェイスマスク」があることが分かると、「天才的なパス出したなあ」と自画自賛。「それ、買おう!」とまとめた。そのほか、2025年2月16日まで、丸の内エリアの冬の風物詩「丸の内イルミネーション2024」が開催されており、約1.2キロにおよぶ丸の内仲通りを中心に、有楽町駅前の東京交通会館を含む丸の内エリアの約286本の街路樹がシャンパンゴールドに彩られる。