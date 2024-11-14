¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÍÆµ¿¼Ô4¿Í¤ò»¦³²¡×¤È¹ðÇò¡Ä°ãË¡ÌôÊª¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ç¡¡º£¸åÂáÊá¤Î²ÄÇ½À¤â
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢°ãË¡ÌôÊª¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¤éÍÆµ¿¼Ô¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¹ðÇò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÏºßÇ¤Ãæ¡¢¡ÖËãÌôÀïÁè¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸·¤·¤¤°ãË¡ÌôÊªÂÐºö¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀ¯ÉÜ¤Ï6000¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿µÄ²ñ¤Ï¸øÄ°²ñ¤ò³«¤¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿¥É¥¥¥Æ¥ë¥Æ»á¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤Á°¤ËËãÌôÈÈºáÁÈ¿¥¤ÎµòÅÀ¤Ç¼«¤é¤â4¿Í¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ò»¦³²¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿ÍÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëºá¤Ç¥É¥¥¥Æ¥ë¥Æ»á¤ÎÁÜºº¤ò¹Ô¤¦ICC¡Ê¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¤³¤³¤ËÍè¤ÆÁÜºº¤ò»Ï¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ICC¤¬ÂáÊá¾õ¤òÀÁµá¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»ÊË¡Åö¶É¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢º£¸å¥É¥¥¥Æ¥ë¥Æ»á¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£