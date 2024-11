【MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 ~LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO~】会場:丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ、丸の内ブリックスクエア 他期間:11月14日~2025年1月13日

三菱地所は、丸ビル1階マルキューブにて、イベント「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 ~LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO~」におけるイルミネーション「スーパーマリオのパワーアップイルミネーション」の点灯式を本日11月14日に開催した。

「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 ~LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO~」は、任天堂の「スーパーマリオ」とコラボしたイルミネーションや、特別なホリデーオブジェが丸の内エリア各所で飾られるイベント。丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ、丸の内ブリックスクエア他にて11月14日より2025年1月13日まで開催される。

メイン会場である丸ビル1階マルキューブでは、高さ約13mの「スーパーマリオのパワーアップイルミネーション」が飾られており、各日17時より15分間隔でライティングショーが実施される。

今回の点灯式では、ライティングショーも実施された。本稿では点灯式の様子を写真でお届けする。なお、「スーパーマリオのパワーアップイルミネーション」の観覧時間は6時より24時30分までとなっている。

(C) Nintendo



Copyright (C) MITSUBISHI ESTATE Co., All Rights Reserved.