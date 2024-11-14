¡Ú¥¹¥È¥Ã¥×¡ª°û¼ò±¿Å¾¡ÛÂç³ØÀ¸¤¬¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¡×¤ò³Ø¤Ö¡¡»ö¸Î¤ÇÂ©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿»³ËÜÈþÌé»Ò¤µ¤ó¤âÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¡¡Ê¡²¬
¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤°û¼ò±¿Å¾¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÂç³Ø¤Ç14Æü¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¹ÖµÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î¶å½£»º¶ÈÂç³Ø¤Ç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°û¼ò±¿Å¾¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼Ö¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ±¿Å¾Á°¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¸Æµ¤¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ê¤É¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤¿³ØÀ¸
¡Ö±¿Å¾¼ê¤Î¿´¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ÎÀ¼¤È¤«¼Ì¿¿¤È¤«¡Ê±¿Å¾Ãæ¤Ë¡Ë»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¿´¤¬¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¹ÖµÁ¤Ë¤Ï¡¢13Ç¯Á°¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¤òË´¤¯¤·¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ë»³ËÜÈþÌé»Ò¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»³ËÜÈþÌé»Ò¤µ¤ó
¡ÖËèÆü¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°û¼ò±¿Å¾¥¼¥í¤òÀ¤³¦¤è¤ê¤â¤¤¤ÁÁá¤¯ÆüËÜ¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¡×
Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï10·îËö¤Þ¤Ç¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬82·ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤è¤ê12·ïÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£