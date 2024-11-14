　あす15日、日本代表は北中米W杯アジア最終予選の第5節でインドネシア代表と対戦する。グループCを戦う両国はここまで4試合を終え、3勝1分の勝ち点10で首位に立つ日本に対し、インドネシアは3分1敗の勝ち点3で5位。インドネシアサッカー協会(PSSI)が2日に発表した招集メンバーは以下の通り。

■監督

シン・テヨン氏

■選手

▽GK

マールテン・パエス(FCダラス/アメリカ)

ナデオ・アルガウィナータ(ボルネオFC)

リヤンディ(ペルシス・ソロ)

▽DF

ジェイ・イツェス(ベネツィア/イタリア)

ミーズ・ヒルガース(トゥエンテ/オランダ)

ジャスティン・ハブナー(ウォルバーハンプトン/イングランド)

ジョルディ・アマト(ジョホール・ダルル・タジム/マレーシア)

ムハマド・フェラーリ(ペルシジャ・ジャカルタ)

リズキー・リド(ペルシジャ・ジャカルタ)

カルフィン・フェルドンク(NECナイメヘン/オランダ)

プラタマ・アルハン(水原FC/韓国)

シェイン・パティナマ(オイペン/ベルギー)

サンディ・ウォルシュ(メヘレン/ベルギー)

ヤコブ・サユリ(マルット・ユナイテッド)

ヤンス・サユリ(マルット・ユナイテッド)

▽MF

トム・ハイェ(アルメレ・シティ/オランダ)

ネイサン・ジョー・アオン(スウォンジー/イングランド)

イバル・ジェナー(ユトレヒト/オランダ)

リッキー・カンブアヤ(デワ・ユナイテッド)

▽FW

ラグナー・オラットマングーン(デンデル/ベルギー)

マルセリーノ・フェルディナン(オックスフォード・U/イングランド)

ウィタン・スレイマン(ペルシジャ・ジャカルタ)

エギ・マウラナ・フィクリ(デワ・ユナイテッド)

エリアノ・ラインデルス(ズウォレ/オランダ)

ラファエル・ストゥルイク(ブリスベン・ロアー/オーストラリア)

ラマダーン・サナンタ(ペルシス・ソロ)

ホッキー・カラカ(スレマン)