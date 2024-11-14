森保Jがあす15日に激突! “海外組16人”インドネシア代表メンバー
あす15日、日本代表は北中米W杯アジア最終予選の第5節でインドネシア代表と対戦する。グループCを戦う両国はここまで4試合を終え、3勝1分の勝ち点10で首位に立つ日本に対し、インドネシアは3分1敗の勝ち点3で5位。インドネシアサッカー協会(PSSI)が2日に発表した招集メンバーは以下の通り。
■監督
シン・テヨン氏
■選手
▽GK
マールテン・パエス(FCダラス/アメリカ)
ナデオ・アルガウィナータ(ボルネオFC)
リヤンディ(ペルシス・ソロ)
▽DF
ジェイ・イツェス(ベネツィア/イタリア)
ミーズ・ヒルガース(トゥエンテ/オランダ)
ジャスティン・ハブナー(ウォルバーハンプトン/イングランド)
ジョルディ・アマト(ジョホール・ダルル・タジム/マレーシア)
ムハマド・フェラーリ(ペルシジャ・ジャカルタ)
リズキー・リド(ペルシジャ・ジャカルタ)
カルフィン・フェルドンク(NECナイメヘン/オランダ)
プラタマ・アルハン(水原FC/韓国)
シェイン・パティナマ(オイペン/ベルギー)
サンディ・ウォルシュ(メヘレン/ベルギー)
ヤコブ・サユリ(マルット・ユナイテッド)
ヤンス・サユリ(マルット・ユナイテッド)
▽MF
トム・ハイェ(アルメレ・シティ/オランダ)
ネイサン・ジョー・アオン(スウォンジー/イングランド)
イバル・ジェナー(ユトレヒト/オランダ)
リッキー・カンブアヤ(デワ・ユナイテッド)
▽FW
ラグナー・オラットマングーン(デンデル/ベルギー)
マルセリーノ・フェルディナン(オックスフォード・U/イングランド)
ウィタン・スレイマン(ペルシジャ・ジャカルタ)
エギ・マウラナ・フィクリ(デワ・ユナイテッド)
エリアノ・ラインデルス(ズウォレ/オランダ)
ラファエル・ストゥルイク(ブリスベン・ロアー/オーストラリア)
ラマダーン・サナンタ(ペルシス・ソロ)
ホッキー・カラカ(スレマン)
■監督
シン・テヨン氏
■選手
▽GK
マールテン・パエス(FCダラス/アメリカ)
ナデオ・アルガウィナータ(ボルネオFC)
▽DF
ジェイ・イツェス(ベネツィア/イタリア)
ミーズ・ヒルガース(トゥエンテ/オランダ)
ジャスティン・ハブナー(ウォルバーハンプトン/イングランド)
ジョルディ・アマト(ジョホール・ダルル・タジム/マレーシア)
ムハマド・フェラーリ(ペルシジャ・ジャカルタ)
リズキー・リド(ペルシジャ・ジャカルタ)
カルフィン・フェルドンク(NECナイメヘン/オランダ)
プラタマ・アルハン(水原FC/韓国)
シェイン・パティナマ(オイペン/ベルギー)
サンディ・ウォルシュ(メヘレン/ベルギー)
ヤコブ・サユリ(マルット・ユナイテッド)
ヤンス・サユリ(マルット・ユナイテッド)
▽MF
トム・ハイェ(アルメレ・シティ/オランダ)
ネイサン・ジョー・アオン(スウォンジー/イングランド)
イバル・ジェナー(ユトレヒト/オランダ)
リッキー・カンブアヤ(デワ・ユナイテッド)
▽FW
ラグナー・オラットマングーン(デンデル/ベルギー)
マルセリーノ・フェルディナン(オックスフォード・U/イングランド)
ウィタン・スレイマン(ペルシジャ・ジャカルタ)
エギ・マウラナ・フィクリ(デワ・ユナイテッド)
エリアノ・ラインデルス(ズウォレ/オランダ)
ラファエル・ストゥルイク(ブリスベン・ロアー/オーストラリア)
ラマダーン・サナンタ(ペルシス・ソロ)
ホッキー・カラカ(スレマン)