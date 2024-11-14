»³¸ý¸©·Ù¡¡Ãóºß½ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë·Ù»¡´±¤ÎÉ×¤òÄ¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¿²ÈÂ²¤ËÉ½¾´¾õ
Ãóºß½ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë·Ù»¡´±¤ÎÉ×¤òÄ¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¿²ÈÂ²¤ËÉ½¾´¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾´¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¸ý¸©Æâ¤ÎÃóºß½ê¤ÇÆ¯¤¯4¿Í¤ÎÉ×¿Í¤Ç¤¹¡£
»³¸ý¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãóºß½ê¤Ç10Ç¯°Ê¾å¶ÐÌ³¤¹¤ë·Ù»¡´±¤Î²ÈÂ²¤Î»Ù±ç¤ò´¶¼Õ¤¹¤ëÉ½¾´¤òËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ºäÎ´ËÜÉôÄ¹¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤Ë´¶¼Õ¾õ¤ò¼êÅÏ¤·¡¢Æü¤´¤í¤Î»Ù±ç¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¤ÎÉ×¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤ÇÃóºß½ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿É×¿Í¤¿¤Á¡£
É×¤¬Ãóºß½ê¤ËÉÔºß¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÆ»°ÆÆâ¤äÍî¤·Êª¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾®¶ú½ð °¤ÀîÃóºß½ê¡¡Âç¿À·½»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡Ê¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ë¤È¤Æ¤âÏÂ¤ä¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¡£¡×
¡Ê»³¸ýÆî½ð ½©ÊæÆóÅçÃóºß½ê¡¡Ê¿ÈøÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡ÊÃÏ°è¤Î¡Ë¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯Í¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×
Ãóºß½ê¶ÐÌ³¤Î²ÈÂ²¤Ø¤ÎÉ½¾´¤Ï¡¢º£²ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½250¿Í¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£