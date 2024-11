10月23日からスタートしたBMSG所属の育成生「BMSG TRAINEE」による全国ツアー<BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024>が、11月11日に東京・Zepp Hanedaにてファイナルを迎えた。東京公演にはBE:FIRSTを輩出したオーディション『THE FIRST』に参加したRUIとTAIKI、MAZZELを輩出したオーディション『MISSIONx2』に参加したKANONを含む13人のトレーニーの他、SKY-HI、edhiii boi、REIKOが出演。RUI,TAIKI,KANONによるポケモンアニメ『POKÉTOON』タイアップ曲「Forked Road」も披露された。

セットリスト

1.Brave Generation -BMSG United Remix- / RUI,TAIKI,KANON,SKY-HI,REIKO,edhiii boi

2.14th Syndrome / RUI,TAIKI,KANON,SKY-HI,REIKO,edhiii boi

3.Betrayal Game / RUI,TAIKI,KANON

4.SOS / RUI,TAIKI,KANON

5.眠り姫 / RUI

6.声 / RUI,KANON

7.クリスマス・イブ / RUI,KANON

8.ICE / RUI,TAIKI,KANON,REIKO

9.Softly / RUI,TAIKI,KANON,REIKO

10.So Good / KANON,REIKO

11.SUPER IDOL / REN,KAIRI,GOICHI,RYOMA

12.Salvia / REN,KAIRI,RAIKI,YUTA,KEI,KEITO

13.Milli-Billi / REN,KAIRI,COTA,KEI,TAICHI

14.CAME TO DANCE / RUI,TAIKI,KANON,BMSG TRAINEE(ALL)

15.Boom Boom Back / RAIKI,COTA,RYOMA,TAICHI,GOICHI

16.Message / RAIKI,YUTA,KEITO,KEI,TAICHI,RYOMA,GOICHI

17.Nightmare / RUI,TAIKI,edhiii boi

18.飛行船 /RUI,TAIKI,KANON

19.Pepper Spray / RUI,TAIKI,KANON

20.KARATE KID / TAIKI

21.24/7 / TAIKI

22.星が会うその日まで / RUI

23.Make you… / KANON

24.Thinkin' bout you / RUI,TAIKI,KANON

25.Forked Road / RUI,TAIKI,KANON

26.D.U.N.K. / RUI,TAIKI,KANON,BMSG TRAINEE(ALL),SKY-HI,REIKO,edhiii boi

以下、Zepp Haneda公演のオフィシャルレポートをお届けする。◆ ◆ ◆開演時間になると、BMSGを追いかけている人にはお馴染みのあのイントロが流れ始める。「Brave Generation -BMSG United Remix-」だ。ステージが明るくなると、そこに立っていたのはRUI、KANON、TAIKI。それぞれが順番にバースを蹴り、フックを歌い終えると、なんとREIKO、edhiii boi、さらにはSKY-HIまで歌いながらジョイン。3人のサプライズ登場に、割れんばかりの歓声が上がった。そんな豪華なオープニングから、TAIKIの「始めようぜ」の掛け声をきっかけに「14th Syndrome」へ。後半では6人が円になって全力で走り回り、ハイジャンプ。社長も活躍中のソロアーティストもトレーニーも、BMSGの中では分け隔てなく「仲間」である、ということをさっそく音楽の中で表現してみせる。1年前の『BMSG TRAINEE Showcase 2023』で自身のデビューを発表したREIKOは、「(RUI、TAIKI、KANONの)三人がかっこよくて、目を合わせると泣きそうです」とコメントを残した。SKY-HI、edhiii boi、REIKOを送り出すと、RUI、TAIKI、KANONで「Betrayal Game」「SOS」と、BE:FIRSTの楽曲の中でも特に繊細な表現力や色気が肝心の2曲をカバー。「Betrayal Game」のサビでは、その妖艶さに思わず声が漏れる人が多数。ボーカルもダンスも急成長していることを、その場にいた人全員に確信させた。MCを挟んで、ステージに残ったのはRUI。ファンから「RUIコール」を浴びると、「泣きそうになります」と言うが、コールのボリュームはさらに上がる。「まだ泣かさないでください!」とはにかむ。「心を込めて歌うので、心を込めて聴いてください」という、この日何度が使うことになる「RUI語」もこのシーンで誕生した。「俺の人生です、という曲」と紹介したSEKAI NO OWARI「眠り姫」を歌唱。RUIが歌うと、彼の持つ優しさや、彼ならではの聴き手に対する光の照らし方が楽曲に滲み出ていた。「眠り姫」を歌い終えると、KANONが再びステージに上がり、RUI・KANON名義でリリースしている「声」へ。二人の裏声が重なり合うと、会場全体を包み込んで浮遊させるような歌の力が生まれる。そして「ちょっと早いけど、クリスマスしちゃいますか」(KANON)、「メリークリスマス! 僕がサンタさんだよ!」(RUI)という言葉から、山下達郎「クリスマス・イブ」をカバー。拍手が鳴り止まない中、スポットライトが照らしたのはTAIKI。小学生の頃からフリースタイルバトルに参加し、抜群のグルーヴを備えているTAIKIによるソロダンスパフォーマンスだ。そこからRUI、TAIKI、KANONによる、MAZZEL feat. REIKO「ICE」へと突入し、最後にはREIKOも登場。そのまま4人で去年の<BMSG TRAINEE Showcase 2023>で披露したBE:FIRST「Softly」を、スタンドマイクを使ったパフォーマンスで魅せた。さらには、REIKOの「So Good」にKANONが入った特別バージョンを贈る。メロディもリズムも、歌うことも身体を揺らすことも、生活と同一線上にある二人が繰り広げる音楽はあまりに心地よかった。中盤は、REN、KAIRI、YUTA、KEITO、KEI、RAIKI、COTA、TAICHI、RYOMA、GOICHIの出番だ。YouTubeにて公開されている「SUPER IDOL」、「Salvia」、「Milli-Billi」のパフォーマンスを披露した。「SUPER IDOL」のRENとGOICHIの出だしから、ここに懸ける気合いと表現力の進化を感じさせた。この日KEITOは足首の骨折のためチェアに座りながらのパフォーマンスとなったが、「Salvia」の自身の歌唱パートに込める精一杯の想いを全員がキャッチしていた。トレーニーが揃ったMCコーナーでは、たくさんの笑いと名言が生まれた。KANONが「BMSGの曲といえば?」というお題を投げると、KEITOは「Brave Generation」、RAIKIは「KANONさんの新曲(「Make you…」)」、KAIRIは「New Chapter」とアンサー。KANONが考えていた回答は、「SOBER ROCK」だ。全員でサビを大合唱し、「BMSGは実家ワンマンから始まってますから」とKANON(『実家ワンマン』とは、2020年9月にSKY-HIが実家から行った配信ライブ。そこでBMSGの設立が発表された)。そのまま13人でMAZZEL「CAME TO DANCE」でタオルを振り回し、RAIKI、COTA、TAICHI、RYOMA、GOICHIによる「Boom Boom Back」、YUTA、KEITO、KEI、RAIKI、TAICHI、RYOMAによる「Message」。そして、edhiii boi, RUI,TAIKI「Nightmare」を約2年ぶりにライブで披露。小学校からダンススタジオに通っていたedhiii boiがshoji(s**t kingz)による振付を最高な形で踊りこなす姿を観て、彼の無限のポテンシャルを改めて思い知る。ステージを去る前、edhiii boiは「お互い目指してるものはちょっと違うけど、切磋琢磨して頑張りましょう」とRUI、TAIKIへエールを送った。ちなみに前日は「前夜祭」と称して、edhiii boi、RUI、TAIKI、KANONでもつ鍋を食べにいったそうだ。RUI、TAIKI、KANONによる三浦大知「飛行船」、Dawin「Pepper Spray」のカバーを挟んで、終盤はそれぞれのソロパフォーマンスで魅了した。TAIKIによる「KARATE KID」から始まり、11月11日リリースのEPに収録されている、それぞれが作詞も手がけたソロ曲を続ける。TAIKIは「24/7」で、自身の「ラッパー」の印象を拡張するかのように、KENYA(Bleecker Chrome)とともに制作した美しいメロディを歌い上げた。RUIは「心を込めて歌うので、心を込めて聴いてください」というフリから、階段に座りながら「星が会うその日まで」のメロディと言葉の一音一音、一言一言を丁寧に紡ぐ。KANONは、REIKOも作曲に参加した「Make you…」の難しいメロディを抜群の表現力で見事に歌いこなす。そして3人によるShowMinorSavage「Thinkin' bout you」のカバーで、それぞれのさらなる可能性を証明。クールでメロウなパフォーマンスで惹き込んだにもかかわらず、最後にはRUIとTAIKIがふざけてKANONが制する場面も。すでにこれだけステージ上で自由に音楽と戯れられていること自体が、この3人の強みであろう。この先、RUI、TAIKI、KANONは他の10人のトレーニーとともに、BE:FIRST、MAZZELに続くグループを結成するためのオーディション『THE LAST PIECE』に参加することが決定している。KANONは「これからギアをもう一段階上げて『THE LAST PIECE』に挑みたい」、RUIは「俺らは自分らしく進みます。俺はふざけまくるので、それでみんなを笑顔にできたらなと思います」と、未来への想いを感謝の言葉とともに伝えた。そしてTAIKIは過去を振り返り、「(Aile The)Shotaくんに支えられていたんですよ。次は自分が支えてあげる側になりたい」と目に涙を浮かべながら語った。そして、ここでTAIKIが3人を代表して大事な言葉を告げる。「ここで宣言させてください。俺らはもうトレーニーじゃなくて、デビュー前アーティストです」。そうして「Forked Road」へ。RUIが響かせた《僕たちは最後まで…》というフレーズから、『THE LAST PIECE』へと続いていく。ラストは全員登場し「D.U.N.K.」。なんとライブを観にきていたAile The Shota、Novel Coreも乱入。サイファーでトレーニーたちはそれぞれスキルフルなダンスを繰り広げ、Aile The Shotaはバク転をキメる。歌い始める前、SKY-HIは13人のトレーニーたちをハグし、「これが日本の、世界の、BMSGの、あなたの、そして俺の、宝物です!」と高らかに叫んだ。その場で号泣するTAIKI、RUIに、「俺らの未来は明るいと思ってるので」と涙を堪えるKANON。「夢を追いかける道中こそ、楽しく豊かな経験にしていきたい」というSKY-HIの想いが形となった『BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024』は、大団円で幕を閉じた。文◎矢島由佳子写真◎Takahiro Tsuboi