¡Ö¶½Ì£ËÜ°Ì¤Çºî¤Ã¤¿¡×ÇúÈ¯Êª¤ä²ÐÌô3¥¥í¤Ê¤ÉÀ½Â¤¡¦½ê»ýµ¿¤¤¡¡28ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá
½¸¹ç½»Âð¤ÇÇúÈ¯Êª¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤·½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢28ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇúÈ¯Êª¼èÄùÈ³Â§°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÎ©¾¾¸ùÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÎ©¾¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ª¤È¤È¤·3·î¤´¤í¤«¤éº£Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿°¦ÃÎ¸©°ðÂô»Ô¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¡¢ÇúÈ¯Êª9ÅÀ¤È¹õ¿§²ÐÌôÌó3kg¤òÀ½Â¤¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¶½Ì£ËÜ°Ì¤Çºî¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ä¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡×¡£À½Â¤ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤äËÜ¤Ç³Ø¤ó¤À¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©¾¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊÌ¤Î»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿ºÝ¤ËÇúÈ¯Êª¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
¾²ÃÈË¼,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²£ÉÍ,
¿À»ö,
ºßÂð°åÎÅ,
Ê©ÃÅ,
Ä¹Ìî,
¾åÅÄ