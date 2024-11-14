¥¤¥¿¥ê¥¢ºÆ¤ÓÂç±«ÌÔ°Ò¡¡¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Ç¹¿¿å¡¡¼Ö¤¬Î®¤µ¤ì³¤¤Ø
¡¡´¨ÎäÄãµ¤°µ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤âÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½»Âð¤ÎÄí¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÂì¤Î¤è¤¦¤ËÆ»Ï©¤«¤é±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¸Ãæ¹ë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÃÏÃæ³¤¤Î¥·¥Á¥ê¥¢Åç¡£¹¿¿å¤âÈ¯À¸¤·¡¢³¤´ß¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î¿å¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤¬¡Ä¡£¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¤¬¸«¤Æ²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Åö¶É¤Ë¤Ï70·ï°Ê¾å¤ÎÄÌÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½»Âð¤ÎÄí¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÂì¤Î¤è¤¦¤ËÆ»Ï©¤«¤é±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¸Ãæ¹ë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÃÏÃæ³¤¤Î¥·¥Á¥ê¥¢Åç¡£¹¿¿å¤âÈ¯À¸¤·¡¢³¤´ß¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î¿å¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤¬¡Ä¡£¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¤¬¸«¤Æ²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Åö¶É¤Ë¤Ï70·ï°Ê¾å¤ÎÄÌÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£