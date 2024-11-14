¹â¹»À¸2¿Í¤¬°Ç¥Ð¥¤¥È±þÊç¤·½»Âð¤Ë¿¯Æþ¡ÄÏÓ»þ·×¤Ê¤É140Ëü±ßÁêÅöÅð¤ó¤ÀÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡ÖÊó½·¤Ï£²¿Í¤Ç40Ëü±ß¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤Ë½»¤à17ºÐ¤È18ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸2¿Í¤Ï13Æü¸á¸å¡¢ÀéÍÕ¡¦ÌîÅÄ»Ô¤Î½»Âð¤ËÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢ÏÓ»þ·×¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É140Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤ÏÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç¡¢SNS¤Ç°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢¡Ö»Ø¼¨Ìò¤«¤é¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1¿Í¤Ï¡ÖÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦1¿Í¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ë¹Ô¤±¤Ð¶âÌÜ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Êó½·¤Ï2¿Í¤Ç40Ëü±ß¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤Î¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï°ìÏ¢¤Î¶¯Åð»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤È¤È¤â¤Ë»Ø¼¨Ìò¤ÎÆÃÄê¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£