29¤ÎÀìÌç³Ø¹»¡È¹çÆ±³Ø±àº×¡É¤ò³«ºÅ¡ªÈþÍÆ¡¦e¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡Ä³Ø¤Ó¤ÎÀ®²ÌÈäÏª¤·¸òÎ®³Ú¤·¤à
¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç11·î14Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¡¢¸©Æâ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¤Î³Ø±àº×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç29¹»¤ò±¿±Ä¤¹¤ëNSG¥«¥ì¥Ã¥¸¥êー¥°¤¬À¸ÅÌÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÈþÍÆ¤äe¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³Ø¤ÖÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Öー¥¹¤Ê¤ÉÌó70¤Î¥Öー¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¸ß¤¤¤ËÆüº¢¤Î³Ø¤Ó¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚNSG¥«¥ì¥Ã¥¸¥êー¥°Âç³Ø±àº×¡¡ÇòÀÐ²ØÆàÍ ³ØÀ¸¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡Û
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÎ©¤Æ¤¿´ë²è¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
14Æü¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¸¥é¥¤¥Ö¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£