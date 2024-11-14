CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤«¤Ä¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿°¦ÃÎ¸©°ðÂô»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤ÇÇúÈ¯Êª¤òÀ½Â¤¡¦½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Î©¾¾¸ùÍ­ÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇúÈ¯Êª¤òÀ½Â¤¡¦½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç28ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡Ž¢ºàÎÁ¤Ï¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ž£¡¡º¾µ½»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë

µ¶¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ëº¾µ½»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ÇÇúÈ¯Êª¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÎ©¾¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖºàÎÁ¤Ï¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡×¡Ö¶½Ì£ËÜ°Ì¤Çºî¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£