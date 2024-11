渋谷パルコで2024年11月15日(金)〜12月23日(月)の期間、韓国発の大人気バニーキャラクター「Esther Bunny」(エスターバニー)のコラボレーションカフェ「EstherBunny×PARCO COLLABORATION CAFE ~LOVE MYSELF LOVE MY FRIENDS~」が開催!コンセプトは「LOVE MYSELF LOVE MY FRIENDS」で、キュートな世界観と魅力的なカフェメニューとともに、「わたし自身も、そしてみんなのことも大好きだよ」というメッセージを伝える優しい空間を提供する。さらに、今回のコラボカフェのために描きおろされた、エスターバニーがウェイトレス衣装をまとった限定アートには、日本初展開となるパープルカラーの「ラベンダーバニー」も登場。ポップでキッチュなエスターバニーの世界をぜひ体験しよう。

渋谷パルコで開催される「EstherBunny×PARCO COLLABORATION CAFE ~LOVE MYSELF LOVE MY FRIENDS~」

ガーリー&ファッショナブルな世界を体験できるカフェメニューが盛りだくさん

メニュー1品につき、ランダムでもらえる「オリジナルホログラムコースター(全9種)」

「ノベルティ付きカフェ予約整理券【電子チケット】」(300円)を購入すると、来場時に予約特典として「クリアカード(全3種)」がランダムで1枚もらえる

「ラブリーバニー's バーガーバスケット」(2970円)

「リボンバニーピンクチキンリゾット」(1870円)

「クリームバニーたらこクリームパスタ」(1870円)

「バニー's プリティ ア・ラ・モード」(1980円)

左から「リボンバニー ストロベリーパフェ」、「クリームバニー チーズケーキパフェ」(各1760円)

「ドーナツ(ハート※)ラブ(ハート)サンド」(1760円) ※正しくはハートマーク

「バニー's スイーツタワー 〜ラブマイセルフ ラブマイフレンズ〜」(3300円)

スイーツタワーはブロマイドカード3種付き

「クリーミィストロベリーミルク」(1100円)

「ハピネス(ハート※)ホットココア」(990円) ※正しくはハートマーク

「バニー's フォーチュン ホットラテ」(880円)

左からラベンダーバニー、リボンバニー、クリームバニーがモチーフの「バニー's ソーダフロート」(各990円)

「ウェイトレスマスコット(全2種)」(各1980円)

「ダイカットステッカー(全8種)」(各440円)

「ピンズセット(3個)」(1650円)

左から「ビニールショッパー」(55円)、「紙製ショッパー」(1会計につき5000円以上の購入で1枚プレゼント)

■ガーリー&ファッショナブルなコラボメニューコラボカフェメニューにはカラフルでかわいいフードやデザートが目白押し!メニュー1品(フード、デザート、ドリンク)につき1枚、「オリジナルホログラムコースター(全9種)」もランダムでプレゼントされるため、ぜひ集めてみよう。なお、カフェの利用は「ノベルティ付きカフェ予約整理券(電子チケット)」(300円)を持っている人が優先的に案内されるため、事前に整理券を購入したうえで来場するのがおすすめだ。■フードメニューバニーズのピックがかわいい「ラブリーバニー's バーガーバスケット」(2970円)は誰かとシェアするのにぴったりなボリューム感。リボンバニーのピンクバーガーはジューシーなサーモンカツバーガーで、クリームバニーのホワイトバーガーはピーナッツバターとバナナがアクセントになった甘じょっぱいエルビスサンド風バーガーだ。さらに、パープルカラーのクラムチャウダーやポテト&ナゲットもセットで、満足間違いなしのカフェミールとなっている。このほか、フードメニューには、ハート形のリゾットやピンクリボンのパスタがキュートな「リボンバニー ピンクチキンリゾット」(1870円)や、クリームバニーをイメージした「クリームバニー たらこクリームパスタ」(1870円)などが登場。バニーズのピックは持ち帰ることも可能だ。■デザートメニューデザートメニューの「バニー's プリティ ア・ラ・モード」(1980円)は、イチゴプリンをベリーやフルーツでデコレーション。特別な気分を味わいたいときにぴったりな、豪華なプリンア・ラ・モードだ。リボンバニーをイメージした「リボンバニー ストロベリーパフェ」(1760円)はストロベリーアイスと杏仁プリン、クリームバニーをイメージした「クリームバニー チーズケーキパフェ」(1760円)はバニラアイスとチーズケーキの組み合わせ。サクサクのビスキュイがアクセントになっている。「ドーナツ(ハート※)ラブ(ハート※)サンド」(1760円)は、ピンクチョコや生クリーム、キラキラした砂糖でデコレーションされたドーナツがかわいいデザートだ。(※正式にはハートマーク)渋谷パルコは2024年11月19日(火)で5周年。そこで、5周年記念メニューとして、ブロマイド付きの「バニー'sスイーツタワー 〜ラブマイセルフ ラブマイフレンズ〜」(3300円)も登場。1段目は、カップケーキ、マカロンカシスアイスサンド、イチゴロールケーキ、ヨーグルト、杏仁プリン、チェリーが乗ったリボンバニーのペストリープレートで、2段目は、マッシュポテト、ヴィシソワーズ、ミニキッシュ、ミニサーモンバーガー、ミニチーズパンケーキが載ったクリームバニーとラベンダーバニーのセイボリープレート。自分へのご褒美にぴったりなスイーツタワーとなっている。■ドリンクメニュー「クリーミィストロベリーミルク」(1100円)は描きおろしイラストを再現。ピンクバニーのうさみみがかわいい、甘さたっぷりのオリジナルドリンクだ。「ハピネス(ハート※)ホットココア」(990円)はたっぷりのクリームとマシュマロをココアに浮かべたホットドリンク。並んだバニーズがとってもキュート!「バニー's フォーチュン ホットラテ」(880円)は、オリジナルイラストが3種類ランダムで現れる、ワクワク感を楽しめるドリンクだ。「バニー's ソーダフロート」(各990円)は、バニーズのイメージカラーに合わせ、3種類を用意。ラベンダーバニーはバイオレットホワイトソーダ、リボンバニーはピーチホワイトソーダ、クリームバニーはライチホワイトウォーターだ。好きなバニーを選んでもいいし、カラフルな3種類を並べて写真を撮るのもおすすめだ。■バニーグッズを取りそろえたグッズショップも併設されたグッズショップでは、限定アートを使用したカフェ開催記念グッズのほか、各種エスターバニーグッズを販売(アイテムによりグッズの購入可能数に上限あり)。今回は、一部の商品を抜粋して紹介しよう。また、1会計につき5000円以上購入すると、紙製のオリジナルショッパーを1枚プレゼント。オリジナルのビニールショッパーも1枚55円で販売されている。なお、グッズショップはフリー入場を予定しているが、初日から一定期間は混雑が予想されるため、「グッズショップ入店整理券」をLivepocket(先着順・無料)にて配布し、事前予約のみの入場制限を行う。カフェ予約整理券を持っている場合は、入場制限中でもカフェ利用後にグッズショップの入店が可能だが、グッズショップのみの利用を予定している場合は注意しよう。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。