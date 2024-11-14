±Æ»³Í¥²Â¤¬¸ì¤ëÆü¸þºä46Â´¶È¤«¤é¤Î1Ç¯¡¡¡Ö¿·¤·¤¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¼¡Âè¡×
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¥¯¥Èー ～´¶¾ðÁÜºº´± ¿´Ìî¼ëÍü～Season2¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÈÓË¤Þ¤ê¤¨±é¤¸¤ë¼ëÍü¤Î¥Ð¥Ç¥£¡¦ÂìÂôÈþ¶õ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë±Æ»³Í¥²Â¡£Æü¸þºä46¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë±Æ»³¤¬»×¤¦¡Ø¥ª¥¯¥Èー¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ä¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§ÈÓË¤Þ¤ê¤¨¤ÎºÂÄ¹¤Ö¤ê¤ò±Æ»³Í¥²Â¡õÀõ¹á¹ÒÂç¤¬Àä»¿¡¡¡Ø¥ª¥¯¥Èー2¡Ù¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤ë
ーー±Æ»³¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂìÂô¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Ìò¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸«¤¿ÌÜ¤â´Þ¤á¤Æ¡£
±Æ»³Í¥²Â¡Ê°Ê²¼¡¢±Æ»³¡Ë¡§¼«Ê¬¤Ç¤â¤¹¤´¤¯Ä©Àï¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¥·ー¥ó¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ーー¤«¤Ê¤êÄ¹Âæ»ì¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±Æ»³¡§¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÂæ»ì³Ð¤¨¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
±Æ»³¡§¡ÈTHE·º»ö¤â¤Î¡É¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Âæ»ì¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ê¤É¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤½¤Î¿Í¤ÎËÜÀ¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¶¡½Ò¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¹Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Âæ»ì¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂìÂô¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡£´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢·ù¤¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーーÈÓË¤Þ¤ê¤¨¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¼ëÍü¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
±Æ»³¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼ëÍü¤µ¤ó¤Ï¥¯ー¥ë¤Ç²ÉÌÛ¤Ê¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÂÐÈæ¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¤Ç¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬´¶¾ð¤ò¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¤´¼«¿È¤«¤é¸«¤Æ¡¢ÂìÂô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¤«¡©
±Æ»³¡§¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö·ï¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÈ¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¼ëÍü¤µ¤ó¤¬´¶¾ð¤òÆÉ¤ß¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ëÍü¤µ¤ó¤äÉ÷Áá¤µ¤ó¡ÊÀõ¹á¹ÒÂç¡Ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÆæ¤á¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ÂìÂô¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¡¢¤ï¤«¤ë¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー±Æ»³¤µ¤ó¤´¼«¿È¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±Æ»³¡§²¿¤«¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤Í¡£´è¸Ç¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ÔÆ°¸¶Íý¤¬ÌÀ³Î¤ÊÉôÊ¬¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ーーSeason2¤«¤é¤Î»²Àï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±Æ»³¡§¤â¤È¤â¤È¡¢¡Ø¥ª¥¯¥Èー¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¸÷±É¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¤Ë¤â¤¦°ì¿§¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤·¤¿¡£
ーー¶¦±é¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±Æ»³¡§´é¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¡¢ÈÓË¡Ê¤Þ¤ê¤¨¡Ë¤µ¤ó¤ÈÀõ¹á¡Ê¹ÒÂç¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーーºÂÄ¹¤ÎÈÓË¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±Æ»³¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤â¡¢¤Þ¤ê¤¨¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¬Ä¹Âæ»ì¤ËÉÔ°Â´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê´Ö°ã¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¡ª¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µ¤¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ê¤¨¤µ¤ó¤â¼ëÍü¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´¶¾ð¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤Î¤¬¤ª¾å¼ê¤ÊÊý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー»£±Æ¤â½ªÈ×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãç¤Ï¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±Æ»³¡§¤Þ¤ê¤¨¤µ¤ó¤È¤Î¥·ー¥ó¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢ºÇ½ª²ó¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼ëÍü¤ÈÂìÂô¤ÇÆ±¤¸Æ°ºî¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢°ìÈ¯¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸Æ°ºî¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーー±Æ»³¤µ¤ó¤¬»×¤¦¡Ø¥ª¥¯¥Èー¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Æ»³¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼ëÍü¤¬ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤ò¿§¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤ÇÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤ò¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£·º»ö¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¿Í¤Î´¶¾ð¤ò¿§¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤â»Â¿·¤ÇÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
±Æ»³¡§¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÈÈ¿Í¤¬¤Ê¤¼¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤«¡£Season2¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë´¶¾ð¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ーーÆü¸þºä46¤òÂ´¶È¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÌó1Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
±Æ»³¡§¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±µ®½Å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¼¡Âè¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È¡£¤¢¤È¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Æ»³¡§¤ª¼Çµï¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ÏÃÙ¤¤Êý¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¡ÖÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬Ìò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏµÕ¤ËÈÈ¿ÍÌò¤È¤«¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤â¤ß¤ó¤Ê¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿´¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡áµÜÀîæÆ¡¿¹½À®¡áºÚËÜ¤«¤Ê¡Ë