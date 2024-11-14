¥ª¥¹¥×¥ì¥¤±âÈþ¶õ¹Á¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¡¡Èô¹ÔÃæ¤Ë·Ù¹ðÅôÅÀÅô¤ÇÍ½ËÉÃåÎ¦
¡¡14Æü¸áÁ°¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤2µ¡¤¬¡¢±âÈþ¶õ¹Á¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Äê´üÊØ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¸áÁ°10»þ12Ê¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤1µ¡¤¬¡¢±âÈþ¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃåÎ¦¤Î1Ê¬Á°¤Ë´ÉÍý»öÌ³½ê¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë30Ê¬¸å¤Ë¤â¤¦1µ¡¤¬ÃåÎ¦¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â»öÁ°¤Ë¶õ¹Á¤Î»ÈÍÑÆÏ¤±¤Ï½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°11»þ²á¤®¤Ë1µ¡¤¬Î¥Î¦¤·¡¢¸á¸å¤ËºÆ¤Ó1µ¡¤¬ÃåÎ¦¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢ºÇ¸å¤Î1µ¡¤âÎ¥Î¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Äê´üÊØ¤Ë¤â±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¶å½£ËÉ±Ò¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èô¹ÔÃæ¤Ë·Ù¹ðÅô¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¤¿¤áÍ½ËÉÃåÎ¦¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£