12％の軽量化！BLUETTI「Elite 200 V2」

BLUETTIから、最新技術を搭載した大容量・高出力ポータブル電源Elite 200 V2が新登場するのに伴い、2024年11月13日よりBLUETTI公式サイトとAmazonショップにて予約販売の受付を開始します。

BLUETTI「Elite 200 V2」

Elite 200 V2は、2kWhクラス最強のポータブル電源と言われた大人気モデルBLUETTI AC200Pの後継機種として位置付けられて登場。

AC200Pは世界初(※自社調べ)となるAIの搭載や安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの採用などにより、ポータブル電源のハイエンド機として君臨していましたが、Elite 200 V2はそのすべての機能を新たな基準でブラッシュアップし、アウトドアシーンや防災対策の現場を徹底的に検証しフィードバックしたことにより、世界トップクラスの先進的な高性能と安全性、大容量かつ高出力、驚きの長寿命を達成。

同時に従来比12%の軽量化にも成功し、そのコンパクトで機能的なデザインによって、高い機動性を実現しています。

Elite 200 V2は、大容量・高出力ポータブル電源の新基準として、より多くのシーンでの活躍が期待される待望のモデルとなっています。

耐久性抜群

■EVグレードの採用によりバッテリー寿命は驚異の17年間

BLUETTIは、業界ではじめてリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)をポータブル電源に採用しましたが、Elite 200 V2には、さらに長寿命と高い安全性をもつ自動車(EV)グレードのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。

Elite 200 V2のバッテリーパックは6,000サイクル以上の寿命を有しており、毎日の使用でも17年間という驚異的な長寿命を実現しています。

さらに、33種類以上の厳格なバッテリーテストに合格し、高いパフォーマンスと安定性の基準を確保しているなど、より信頼性の高い電力供給が可能となり、長期に持続可能なライフスタイルを実現できます。

ほぼすべての電化製品に対応可能

■電力リフト機能により、さらに高出力3300W

Elite 200 V2は、実用機として十分な定格出力2200Wに加えて、電力リフト機能により3300Wまで対応可能。

UPS機能を有しており、停電時にも瞬間的に自動給電が可能です。

これらの機能はBLUETTIアプリによってスマートフォンで設定でき、離れた場所でリアルタイムにモニタリングすることが可能です。

静かな動作音

■超静音で効率的な電力の利用が可能

BLUETTIのノイズキャンセリング冷却技術を搭載したElite 200 V2は、16dBという低音で動作します。

大きな動作音が気になる発電機とは異なり、Elite 200 V2は静粛性の求められるキャンプ場はもちろん、自宅の寝室やオフィスでも、動作音を気にすることなく利用できます。

また、アイドル時の自己電力消費は10W/時未満と最小限に抑えられ、エネルギーの無駄を最小限に抑えながら最大限の効率を実現します。

あらゆるシーンに大活躍

■毎日の使用にテクノロジーで安全

Elite 200 V2は、常に安心して使用できるよう多重にカバーされた安全技術でサポートされています。

独自のBLUETOPUS AI-BMS(スマートバッテリー管理システム)は、充電を制御し、過熱を防ぎ、すべてを安全かつ安定状態に保ちます。

Elite 200 V2のマルチチップ保護により、始動時に高負荷となる車載用冷蔵庫などの機器との接続や、高電圧のソーラーパネルを接続したりしても、損傷するリスクはありません。

また、耐火性、耐衝撃性があり、アウトドアや車中旅でも安心して利用できます。

■従来機種との比較

