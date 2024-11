悲願の優勝を目指すアーセナルだが、怪我人が増加しつつある。



ジャーナリストのコン・ハリソン氏によると、アーセナルに所属する27歳DFベン・ホワイトは長期間痛みを抱えながらプレイしていたため、手術に踏み切ったという。離脱期間は約8週間になるようだ。



ブライトンの下部組織出身であるホワイトは2021年7月にアーセナルへの完全移籍を決断。加入後はここまで公式戦通算146試合に出場し、6ゴールを記録。昨季はリーグ戦35試合に先発出場し、4ゴール4アシストを記録するなど攻守両面において欠かせない選手となっている。





Warrior. Fighter. Winner.



The best of Ben White in an Arsenal shirt so far pic.twitter.com/fKBx8nHKnp