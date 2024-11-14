´Ñ¸÷²Ê³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÉü¶½¤ò¡¡¶âÂôÂç³Ø¤¬»ÔÄ®¤ÈÏ¢·È¤·¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷ÁÏÂ¤¤Ø
´Ñ¸÷²Ê³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÉü¶½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¶âÂôÂç³Ø¤Ç¤Ï»Ô¤äÄ®¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤äÀ¸¶È¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¶È¤Ï¡¢¶âÂôÂç³Ø¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤êÃÏ°è¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2024Ç¯ÅÙ¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î¡ÖÃÏ°èÃæ³ËÂç³Ø¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏ½Ð´Ä¶¶¯²½»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¶È¤Ç¤Ï¼î½§¤ä²Ã²ì¤Ê¤É4¤«½ê¤Ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢¶µ°é¤ä¿Íºà°éÀ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Î´Ñ¸÷»º¶È¤Ø¤Î³èÍÑ¡¢¤Þ¤¿¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÉü¶½¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿Áí¹çÅª¤Ê´Ñ¸÷¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£³°¤«¤é¸«¤¿ÌÜ¤ÇÌ¥ÎÏ¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤
ÏÂÁÒ²¹ÀôÁÏÂ¤ÅªÉü¶½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ Â¿ÅÄ·òÂÀÏºÂåÉ½¡Ö³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò½»¤ó¤Ç¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢³°¤«¤é¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¼¤Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×
¶âÂôÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£