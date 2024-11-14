¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤ÎÎäÅà¸Ë¤ÇÂÎ´¶¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â¡¡Áö¤ëËÁ¸±²È£Ð£ï£î¤Á¤ã¤óÆî¶Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î½÷À¥é¥ó¥Êー¤¬¡¢º£·î29Æü¤«¤éÆî¶Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£½ÐÈ¯¤òÁ°¤Ë±öÅÄÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©Ä£¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Pon¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¡ÖÁö¤ëËÁ¸±²È¡×´ä¸µ¤ß¤µ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡´ä¸µ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢º½¤Î¾å¡¢Ìó250¥¥í¤Îµ÷Î¥¤òÁö¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Ê¥ß¥Öº½Çù¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤ä¥â¥ó¥´¥ë¡¦¥´¥Óº½Çù¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¡£º£·î29Æü¤«¤éÆî¶ËÂçÎ¦¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¥ìー¥¹¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¾ì¼Ô57¿Í¤Î¤¦¤ÁÆüËÜ¿Í¤Ï4¿Í¡£5Æü´Ö¤ÇºÇÂç250¥¥í¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥´ー¥°¥ë¤ò¤Ä¤±¤ÆÁö¤é¤Ê¤¤¤ÈÀã¤ÎÇò¤ÇÈ¿¼Í¤ÇÌÜ¤¬¾Æ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¡×
¡¡¶Ë´¨¤ÎÃæ¡¢Àã¤Î¾å¤òÁö¤ë²á¹ó¤Ê¥ìー¥¹¡£¸½ºß¤Ï¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤ÎÎäÅà¸Ë¤ÎÃæ¤ÇÂÎ´¶¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê´ä¸µ¤ß¤µ¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£²ó¤ÎÆî¶Ë¤Ë¸þ¤±¤Æº£¤Þ¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¤Î»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡£Í¦µ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×
¡¡´ä¸µ¤µ¤ó¤Ïº£·î21Æü¤Ë¼¯»ùÅç¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢º£·î29Æü¤«¤éÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£