¸°»³¡¢¸ø¼°Îý½¬¤Ç¹¥Ä´¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢GPÂè5Àï¡¢³«ËëÁ°Æü
¡¡¡Ú¥Ø¥ë¥·¥ó¥¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Î¸ø¼°Îý½¬¤¬³«ËëÁ°Æü¤Î14Æü¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃË»Ò¤Ç2µ¨Ï¢Â³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¸°»³Í¥¿¿¤Ï4¼ïÎà¤Î4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÄ·¤ó¤Ç¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿Âè4ÀïNHKÇÕ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ä¡¢º£Âç²ñ¤Ï²óÈò¤¹¤ëÂçµ»¥ë¥Ã¥Ä¤òÃåÉ¹¡£¡Ö¤¤¤¤Îý½¬¤â¤Ç¤¤¿¡£¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2Àï4°Ì¤Î»³ËÜÁðÂÀ¤Ï4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÀºÅÙ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¸Ô´ØÀá¤Î¸Î¾ã¤ÇÂè3Àï5°Ì¤À¤Ã¤¿Í§Ìî°ì´õ¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¾õÂÖ¤ÇÆ°¤±¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤ÏÂè2Àï2°Ì¤Î¾¾À¸ÍýÇµ¤¬5¼ïÎà¤Î3²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¹â³ÎÎ¨¤Ç·è¤á¡¢Æ±3°Ì¤ÎµÈÅÄÍÛºÚ¤ÏÂçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê3²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ò³ÎÇ§¡£»°¸¶Éñ°Í¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤Î½¤Àµ¤ËÅØ¤á¤¿¡£