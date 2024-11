【MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 ~LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO~】会場:丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ、丸の内ブリックスクエア 他期間:11月14日~2025年1月13日

三菱地所は、丸の内・丸ビルほかにて、イベント「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 ~LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO~」を本日11月14日より2025年1月13日まで開催している。

本イベント期間中は、任天堂の「スーパーマリオ」とコラボしたイルミネーションや、特別なホリデーオブジェが丸の内エリア各所で飾られる。メイン会場である丸ビル1階マルキューブでは、高さ約13mの「スーパーマリオのパワーアップイルミネーション」が展開。夜間には「スーパーマリオ」の音楽と幻想的な光で演出するライティングショーも実施される。

今回、実際に丸の内エリアを取材し、イルミネーションと各ホリデーオブジェを撮影してきた。見に行くかどうか悩んでいる方は参考にしてほしい。

【丸ビル 1F マルキューブ】

「スーパーマリオのパワーアップイルミネーション」観覧時間6時~24時30分

【新丸ビル3Fアトリウム】

「プリンセスピーチ Showtime! キラメキフォトスポット」観覧時間11時~21時(日・祝は20時まで)

【丸の内オアゾ1FOO広場】

「ヨッシーたちのカラフルブライトゾーン」観覧時間11時~21時(日・祝は20時まで)

【丸の内テラス1F広場】

「ルイージマンションのホーンテッドテラス」 観覧時間:平日8時~23時 土曜日8時~22時 日・祝11時~20時

【丸の内ブリックスクエア1F一号館広場】

「キノピオたちのホリデーガーデン」観覧時間11時~21時(日・祝は20時まで)

【クニギワ(国際ビル)1F】

「ブライトホリデー ワープパイプフォトスポット」観覧時間11時~21時(日・祝は20時まで)

さらに、これらの施設を周るスタンプラリーと、各施設にはクリスマスツリーも飾られている。本イベントのスペシャルグッズやスペシャルメニューを販売する店舗もあるので、興味のある方はイベント公式サイトを確認してほしい。

□「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 ~LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO~」公式サイト

【スタンプラリー】【クリスマスツリー】

