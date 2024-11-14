Ê¡»ÎÁóÂÁ¤¬Åß¥³¡¼¥ÇÈäÏª¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡ÈÆ°¡É¡ÖÍèÇ¯¤ÏÆ°¤¤¤¿Àè¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤é¡×
ÇÐÍ¥Ê¡»ÎÁóÂÁ¡Ê31¡Ë¤¬14Æü¡¢TATRAS¡Ê¥¿¥È¥é¥¹¡Ë¶äºÂÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTATRAS¡×¤Ï16Æü¡¢¶äºÂ¤Ë´ú´ÏÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¿·Å¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤¿Ê¡»Î¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Åß¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¶äºÂ¤Î³¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉÑÈË¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï³°¹ñ¤Ë¤¤¤ë´ü´Ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÆüËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Öº£Ç¯1Ç¯¤ò´Á»ú1Ê¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤«¤Ê¡¼¡¢¤¦¡¼¤ó¡×¤ÈÇº¤ß¤Ä¤Ä¡ÖÆ°¡×¤È²óÅú¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤¢¤¢¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È·è¤á¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£25Ç¯¤ÏÆ°¤¤¤¿Àè¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£