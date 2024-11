「応援するぜ!わっしょい」

現役女子高生バンドの「丸竹夷(マルタケエビス)」のメンバー・姫花さんは、11月12日に自身のX(旧Twitter)を更新。1本の動画で人生が変わったことを報告しました。「一本の動画で人生変わったJK」と題し、1本の動画を載せている姫花さん。「クラスメイトの莉音をバンドに誘う」「隣の席だった紅留美にドラムをやらせる」「廊下で撮ったBE MY BABYが大バズり。布袋さんからリプが来る」「進路を断ち音楽で生きると誓う」「涙ながらに親を説得」「京都/東京でワンマンが決まる!」と、今回の投稿に載せた動画がきっかけで、ミュージシャンの布袋寅泰さんからリプライが来て、“人生が変わった”ことを明かしています。素晴らしいストーリーですね。

東京と京都でライブ開催

コメントでは、「素敵な人生、応援しています」「この動画を初めて見た時から応援してます。頑張ってちょ」「盛大に巻き込んでるけれど楽しそうで何より これからの益々の活躍が楽しみです」「応援するぜ!わっしょい」「頑張ってください」「偶然じゃなく必然だよね!! いいね!!」「なんか涙でる」など、温かい声が多数上がっています。同バンドはツアー「丸竹夷 LIVE TOUR 2024 ~Go to the GALAXY~」を東京・渋谷で12月23日に、京都で22日に開催予定です。11月13日で先行抽選販売は終わってしまいましたが、今後一般販売などあるかもしれません。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね!(文:橋酒 瑛麗瑠)