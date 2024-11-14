¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹ ³ÈÂç¤Ï°ìÉþ¡¡Ê©£·£µ£â£ð
¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:13»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.386
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡3.138¡Ê+75¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.611¡Ê+123¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡3.103¡Ê+72¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.637¡Ê+25¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.237¡Ê+85¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡2.844¡Ê+46¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡2.982¡Ê+60¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡2.846¡Ê+46¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡2.707¡Ê+32¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡2.857¡Ê+47¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.386
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡3.138¡Ê+75¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.611¡Ê+123¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡3.103¡Ê+72¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.637¡Ê+25¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.237¡Ê+85¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡2.844¡Ê+46¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡2.982¡Ê+60¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡2.846¡Ê+46¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡2.707¡Ê+32¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡2.857¡Ê+47¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë