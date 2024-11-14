Ê©¸¡»¡¡¢¥ë¥Ú¥ó»á¤Î¸ø¿¦ÄÉÊüµá·º¡¡27Ç¯ÂçÅýÎÎÁª½ÐÇÏ¤Ë±Æ¶Á¤â
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¸¡»¡¤Ï13Æü¡¢¶Ë±¦À¯ÅÞ¡¢¹ñÌ±Ï¢¹ç¡ÊRN¡Ë¤Î»ØÆ³¼Ô¥Þ¥ê¡¼¥Ì¡¦¥ë¥Ú¥ó»á¤¬¸ø¶â¤òÉÔÀµ¤Ë¼õµë¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëµ¿ÏÇ¤ò½ä¤ë¸øÈ½¤Ç¡¢¸ø¶âÉÔÀµÎ®ÍÑºá¤Ç¶Øîþ5Ç¯¤È5Ç¯´Ö¤Î¸ø¿¦ÄÉÊü¤òµá·º¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£È½·è¼¡Âè¤Ç¥ë¥Ú¥ó»á¤Ï2027Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ë½ÐÇÏ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥ë¥Ú¥ó»á¤ÏÂçÅýÎÎÁª¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¡»¡¤ÏÍºáÈ½·è¸å¤Ë¹µÁÊ¤·¤Æ¤â¸ø¿¦ÄÉÊü¤òÄ¾¤Á¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¥ë¥Ú¥ó»á¤Ï¡Ö¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Ç¡¢¸¡»¡¤ÏRN¤ò¤Ä¤Ö¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£