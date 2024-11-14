¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÊõÊª¡×¡¡½¨µÈÀ¸ÃÂÃÏ¤Î»û¤Ç¶â¤Î¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¾þ¤êÅð¤Þ¤ì¤ë
¡¡Ë¿Ã½¨µÈ¡Ê1537¡Á98¡Ë¤ÎÀ¸ÃÂÃÏ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¾ïÀô»û¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¡Ë¤Ç¡¢½¨µÈ¤ÎÇÏ°õ¡ÖÀéÀ®É»簞¡Ê¤»¤ó¤Ê¤ê¤Ó¤ç¤¦¤¿¤ó¡Ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¶â¿§¤Î¾þ¤êÊª¡ÊÉý¡¢¹â¤µÌó35¥»¥ó¥Á¡Ë¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢»û¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¶â¿§¤Î¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤Î¾þ¤êÊª¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÐÈê¤È¾ïÀô»û¤ÎÌðÅç¾¼µ±Éû½»¿¦=2024Ç¯11·î14Æü¸á¸å1»þ49Ê¬¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÃæÂ¼Ä®ÌÚ²¼²°Éß¡¢¾¾ËÜÉÒÇî»£±Æ
¡¡»û¤Ï¡¢½¨µÈ¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¤¿²ÃÆ£À¶Àµ¤¬½¨µÈ»à¸å¤Î1600Ç¯¤´¤í¤ËÁÏ·ú¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1983Ç¯¤ËÊü²Ð¤ÇËÜÆ²¤Ê¤É¤¬¾Æ¼º¡£¾þ¤êÊª¤Ï88Ç¯¤ËºÆ·ú¤òµÇ°¤¹¤ëÀÐÈê¤Î¾å¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î´ó¿Ê¤Çºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌðÅç¾¼µ±¡¦Éû½»¿¦¡Ê32¡Ë¤¬11ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢¶Æâ¤òÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾þ¤êÊª¤¬º¬¸µ¤«¤éÀÞ¤é¤ì¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¶Æâ¤Ï24»þ´ÖÃ¯¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£°¦ÃÎ¸©·ÙÃæÂ¼½ð¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¡¢Æ±½ð¤¬ÀàÅð»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»û¤Ï½¨µÈ¤ò¤Þ¤Ä¤ëË¹ñ¿À¼Ò¤È¶áÀÜ¤·¡¢JRÌ¾¸Å²°±Ø¤«¤éÀ¾¤ËÌó2¥¥í¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡ÖÂÀ¹ÞÄÌ¡Ê¤¿¤¤¤³¤¦¤È¤ª¤ê¡Ë¡×¤ä¡ÖÌÚ²¼²°Éß¡×¤Ê¤É½¨µÈ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏÌ¾¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡ÌðÅçÉû½»¿¦¤Ï¡Ö»û¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÊõÊª¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¾ðÊóÄó¶¡¤ÏÃæÂ¼½ð¡Ê052¡¦452¡¦0110¡Ë¤Ø¡£¡Ê¾¾ËÜÉÒÇî¡Ë