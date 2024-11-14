¡Úë¾Êó¡Û¿ÀÂÀÏº¤µ¤ó¡¢82ºÐ¡¡¿©¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô
ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÂÀÏº¡Ê¤¸¤ó¡¦¤¿¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬º£·î7Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£82ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£14Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¡¦»³¸ý¾Í¹Ô¡¡ÏÓ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÍâÆü¡¢Á°Æü¤ËµÓ¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾®Âô¿Î»Ö¤µ¤ó¤È¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¡ª
¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¡¡¿ÀÂÀÏº¡¡µ·¡¡ÎáÏÂ6Ç¯11·î7Æü¤Ë82ºÐ¤Ç±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¤´¸üµÃ¡Ê¤³¤¦¤®¡Ë¤ò¿¼¼Õ¤·¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Áòµ·¤Ï¿ÆÂ²¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿À¤µ¤ó¤ÏÊ¡Åç¸©½Ð¿È¡£ÅìÍÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Î©ÀîÃÌ»Ö¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¡£
1968Ç¯¡¢¥é¥¸¥ª´ØÅì¡Ê¸½¥é¥¸¥ªÆüËÜ¡Ë¤Î¡Ö¥Ò¥Ã¥È¡¦¥´¡¼¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤ÎDJ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¥áÈÖÁÈ¤ÎÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¡Ö¿©¥¥ó¥°¡ª¥¯¥¤¥ºÃÏµå¤Þ¤ë¤«¤¸¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤«¤é¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¿©¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¿·½ô¹ñÊª¸ì¡¡Å«¿áÆ¸»Ò¡×¡ÖÁðÇ³¤¨¤ë¡×¡¢±Ç²è¡ÖÇ¤¶¢²Ö°ìÎØ¡×¡Ö¥«¥¤¥¸2¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¤Ä¤¯¤Ð²Ê³ØÇîÍ÷²ñ¡¢¹ñºÝ²Ö¤ÈÎÐ¤ÎÇîÍ÷²ñ¡¢´ØÀ¾¹ñºÝ¿·¶õ¹Á³«¹Á¼°Åµ¤Ê¤É¤Î»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥À¥¤¥¹,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÀÅ²¬,
Åìµþ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¹©¾ì,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Áòº×