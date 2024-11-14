Ãæ¹ñ¤«¤é¹â¹»À¸20¿Í¤¬ÆÁÅçËÌ¹â¹»¤òË¬Ìä¡¡»°Ì£Àþ±éÁÕ¤ä±Ñ¸ì¤ÎµÄÏÀ¤Ç¸òÎ®¿¼¤á¤ë¡ÚÆÁÅç¡Û
11·î14Æü¡¢Ãæ¹ñÃæÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ëð¡À¾¾ÊÀ¾°Â»Ô¤Î¹â¹»À¸20¿Í¤¬¡¢ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô±þ¿ÀÄ®¤ÎÆÁÅçËÌ¹â¹»¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï³°Ì³¾Ê¤Î»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤Î¼ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤é¤Ï¡¢ÆÁÅçËÌ¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¹â¹»À¸¤é¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë±Ñ¸ì¤Ê¤É¤Ç´¿·Þ¤Î°§»¢¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¯¥êー¥ó¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¿Í·Á¡¢¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñÅÁÅý¤Î¡ÖÈé±Æµº¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±Æ³¨¼Çµï¤Ç¤¹¡£
²èÌÌ¿¿¤óÃæ¤ÎÂ¹¸ç¶õ¤¬Î¹¤ÎÆ»Ãæ¡¢¿Í¤ËÊ±¤·¤¿ÍÅ²ø¤òÅÝ¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤ÈÎ±³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï²»³Ú¤Î¼ø¶È¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢»°Ì£Àþ¤Ç°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Î¡Ö¤¾¤á¤¡×¤Î±éÁÕ¤ËÄ©Àï¡£
¹½¤¨Êý¤ä»Ø¤Î±¿¤ÓÊý¤ò¡¢°ì¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È ¥¤¥º ¥Î¥Ã¥È ¥¤¥Ã¥Ä ¥ªー¥±ー¡×
¡Ö¥ï¥ó ¥Äー ¥¹¥êー ¥Õ¥©ー¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹ñºÝ±Ñ¸ì³Ø²Ê1Ç¯À¸¤ÎÀ¸ÅÌ¤È±Ñ¸ì¤Ç¥Ç¥£¥Ùー¥È¤Î¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅçËÌ¹â¤ÎÀ¸ÅÌ¡Ë
¡Ö±Ñ¸ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¯¤·ÊÉ¤¬²õ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤Û¤«³¤³°¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¸òÎ®¤ò½ª¤¨¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Ï¡¢16Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Þ¤¹¡£