°ËÆ£±ÑÌÀ¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ÖÌ´¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò°¦¤¹¤ë°ËÆ£±ÑÌÀ¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¡¢´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ç¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬15Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°ËÆ£±ÑÌÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£±ÑÌÀ¤µ¤ó¡§
¤³¤Î²ñ¾ì¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢ËÍ¤Î¿´¤ÏÌö¤ê¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê°ËÆ£¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬´°À®¡£
°ËÆ£±ÑÌÀ¤µ¤óËÜ¿Í¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£
ÉþÁõ¤â¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤¿°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡£
°ËÆ£±ÑÌÀ¤µ¤ó¡§
ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ´¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ì´¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¼«Ê¬¤Ë¡È¥Õ¥£¥®¥å¥¢°¦¡É¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£