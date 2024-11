ÃÏ¾åÇÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¸¢¤Ê¤É¹ë²Ú¥Ç¥Ó¥å¡¼ÆÃÅµÉÕ¤­¡ªBSJ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÆÃÊÌ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×

アイドル事務所「BSJプロジェクト」が未来のスター発掘/次世代のトップアイドルを見出すための特別オーディションを実施します。

BSJプロジェクト「特別オーディション」

エントリー期間: 2024年11月1日(金)〜2024年11月30日(土)

デビューが決まれば、「専用劇場でのライブ出演」はもちろん「地上波番組への出演権」、さらに「伝説的アーティスト・田村直美さんとのスペシャルコラボ曲」なども予定されている豪華特典付き。

夢のステージへと羽ばたくチャンスへのエントリー期間は2024年11月30日(土)までとなります。

詳細: https://utaten.com/lp/audition/bsj_idol_2024/index.html

【今回のオーディション合格者5大特典!】

(1)地上波レギュラー出演権!

(2)ロックシンガー田村直美さんとのSPコラボCDデビュー

(3)プロによるボイストレーニング&タレントレッスン全て無料!

(4)専用劇場での定期公演出演

(5)名古屋の中心地「Hisaya-odori Park ZONE4 メディアヒロバ」イベント出演!

今回のプロジェクト合格者は、名古屋から世界を目指す“新生アイドルプロジェクトの一員”としてデビューします。

王道アイドルグループはもちろん、世界的三味線奏者・岡野哲也氏をプロデューサーに迎え、津軽三味線を主体とし三重県津市を応援する新アイドルグループ「津ガール」などの新グループも結成!

地元名古屋のスポーツをサポートするアイドル&モデルユニット「D☆GiRL」など、BSJプロジェクトの既存チームへの参加も可能です。

