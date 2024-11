「読解筋」が身につく！チアスタディ「お試し会員キャンペーン」

オンライン学習システム チアスタディでは、子供たちの学びを応援するために下記の要領で【期間限定】お試し会員キャンペーンを2024年12月31日まで実施します。

チアスタディ「お試し会員キャンペーン」

■実施期間

2024年12月31日まで実施。

■キャンペーン内容

最大2か月間、通常月額2,640円(税込)のところ月額1,100円(税込)で、チアスタディの会員コンテンツを気軽にお試しいただけるキャンペーンです。

■申込み方法

下記のURLよりお申し込みください。

https://member.cheerstudy.jp/contents.php?c=otameshi_regist&utm_source=atpress&utm_medium=press-release&utm_campaign=discount

【オンライン学習システム チアスタディとは】

https://cheerstudy.jp/

・塾に通っているのに国語の成績が伸びない…

・本をたくさん読ませているのに、なぜか国語の長文読解問題で点数をとれない…

・設問で問われていることを理解できていない…

上記のようなお悩みを根本的に解決することを目的に2023年6月に本格リリースされたオンライン学習システムです。

そもそも「文の構造を理解するチカラ」、「省略された主語を補いながら読むチカラ」、「同義文を見抜くチカラ」、「照応詞の指し示す内容をしっかりおさえるチカラ」など「基礎体力」となる読解スキルがないのに、「長文読解」などの実践練習にむやみに取り組んでもなかなか成績は上がりません。

スポーツでは、筋力と柔軟性のある身体があるからこそ様々な技を習得できます。

学習も全く同じです。

基本となる読解スキル(※スポーツで言うところの筋力と柔軟性のある身体)がないと、塾の授業で教えられる長文読解の「技」を正しく習得することはできません。

オンライン学習システム チアスタディは、この「基礎体力」となる読解スキルの習得に特化した独自のオンライン学習システムです。

まさに、「読解筋」が身につく学習システムです。

文節の問題や省略された主語をおさえる問題、同義文判定問題など、塾の国語の授業内ではあまり時間をかけて取り扱えない問題トレーニングを徹底します。

塾の国語の授業と並行して取り組むことで相乗効果が期待できる画期的な学習システムとなっています。

学習コンテンツ「非言語情報」

「基礎体力」となる読解スキルの習得

■問い合わせ先

チアスタディ事務局(日能研関西 西宮北口第2教室内)

〒663-8204 兵庫県西宮市高松町3番34号 パセオ・エスタシオン3F

TEL:0798-31-1135

[受付時間]火・水・木 15:00〜19:00/土 13:30〜18:00

