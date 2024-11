ゆうちゃみスノーボードブランドアンバサダーに就任！BOARDEE

モデル・タレント・女優・歌手のゆうちゃみが、「BOARDEE(ボーディー)」のアンバサダーに就任。

BOARDEE

モデル・タレント・女優・歌手のゆうちゃみが、「BOARDEE(ボーディー)」のアンバサダーに就任しました。

それに併せてBOARDEE(ボーディー)の公式サイト・各ストアでは特設ページを期間限定公開、各SNSではスペシャルムービーをこちらも期間限定で公開開始しました。

ゆうちゃみが着こなすBOARDEE(ボーディー)の魅力を最大限に発揮しています。

【ゆうちゃみmeets BOARDEE(ボーディー)】期間限定コンテンツが公開

BOARDEE(ボーディー)公式サイト及びAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの公式ストアでは、ゆうちゃみ特設ページや、特別仕様のストアページが期間限定で公開されます。

特設ページでは、ゆうちゃみが着こなす「BOARDEE(ボーディー)」の1stコレクションを発表。

さらに同日より、ゆうちゃみが「BOARDEE(ボーディー)」のモデルを務めた際のメイキング映像と、「BOARDEE(ボーディー)」1stコレクションのウェアの動画がYouTube、Instagram、TikTokなど各SNSで期間限定で公開されます。

【ゆうちゃみ 特設ページ】

BOARDEE(ボーディー)公式サイト

[URL] https://boardee.net/yuchami/?utm_source=ap&utm_medium=241114&utm_campaign=PR

【ゆうちゃみスペシャルムービー】

メイキング動画

今季からスタートするスノーボードブランドBOARDEE(ボーディー)のアンバサダーに就任したゆうちゃみ

ゆうちゃみmeets BOARDEE(ボーディー)ショート動画

【幅広い世代に人気のゆうちゃみが、ウィンタースポーツへのきっかけを広げる。】

ゆうちゃみさんは2014年からモデルとして活動し、ティーンエイジャー達を中心に爆発的な人気を集めてきました。

現在ではモデルだけでなくタレント・女優・YouTubeやTikTokでのインフルエンサーと活躍の場を広げ、幅広い世代に愛されるアイコン的存在となっています。

そうした世代の垣根を越えて、目覚ましい活躍をするゆうちゃみさんは、BOARDEE(ボーディー)が打ち出す「ハイブランドのハイパフォーマンスを気楽なスタンスで」というコンセプトを体現していただけると考え、今回アンバサダー就任のオファーをさせていただくに至りました。

モデルとしての美貌・かっこよさ・表現力、そしてゆうちゃみさんが持つ天性の愛されるキャラクターがBOARDEE(ボーディー)の魅力を最大限に引き出してくれています。

そしてこの冬、ゆうちゃみさんにはBOARDEE(ボーディー)を着用して、ゲレンデにてプロモーションムービーの撮影を予定しています。

<ゆうちゃみコメント>

BOARDEE(ボーディー)のアンバサダーに就任しました!どのウェアも可愛くて、めっちゃおしゃれ!カラバリも多いのが良いなと思いました!この冬、BOARDEE(ボーディー)のウェアを着てゲレンデで撮影するのも楽しみ、みんな動画もブランドもチェックしてや〜!

BOARDEE(ボーディー)アンバサダーとしてのゲレンデロケも意気込みバッチリのゆうちゃみ。

【今シーズンローンチした、スノーボード新ブランド「BOARDEE(ボーディー)」とは】

BOARDEE(ボーディー)はメンズ・レディースどちらも展開。

幅広いウェア、ギアが揃う。

「BOARDEE(ボーディー)」は2024年11月からスタートした、本格的でスタイリッシュなデザインと、機能性を両立した、ハイクオリティなスノーボードアイテムを展開するブランドです。

実績豊富なデザイナー監修のもと、ハイクオリティな素材と製造工程にこだわりながら、コストパフォーマンスを重視。

「ハイブランドのハイパフォーマンスを気楽なスタンスで」というコンセプトに基づいた、価値あるプロダクトを提案します。

スノーボードウェアはもちろん、ゴーグルやグローブ、スノーボードケースなどアクセサリも充実しており、ウェアはシビアな雪山に耐えるには申し分のないスペック。

それでいて都会的な印象のスタイリッシュなデザインが特徴です。

BOARDEE(ボーディー)はボード、ウェア、ブーツが全て入るオールインワンのスノーボードケースもラインナップ。

スノーボードを楽しむ世代にとって、スノーボードウェアは機能性だけでなくファッション性も重視するもの。

そうした需要を満たしながらBOARDEE(ボーディー)は手ごろな価格帯を実現。

誰もがスタイリッシュかつ安心して気軽にウィンタースポーツを楽しめる、そんなブランドこそがBOARDEE(ボーディー)です。

機能性にも妥協せず、ウェアでは耐水圧20,000mmの高品質な素材を採用。

ゴーグルも曇りにくいダブルレンズ仕様でかつヘルメット対応にするなど、ゲレンデでの安全性とパフォーマンスを追求しています。

この冬より、BOARDEE(ボーディー)はゆうちゃみさんとともに、スノーボード界に新風を吹き込みます。

【BOARDEE(ボーディー)製品一覧】

これからスノーボードを始める人にも嬉しい充実したラインナップのBOARDEE(ボーディー)1stコレクション。

これからスノーボードを始める人にも嬉しい充実したラインナップのBOARDEE(ボーディー)1stコレクション。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゆうちゃみスノーボードブランドアンバサダーに就任!BOARDEE appeared first on Dtimes.