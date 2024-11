11月27日(水)23:00からスペースシャワーTVにて、10月に開催された「GRAPEVINE The Decade Show :Trad Gala」の模様が放送される。大阪・梅田のライブハウスumeda TRAD(旧梅田バナナホール)が、2024年10月をもって閉館した。大阪の音楽シーンの屋台骨を支えてきた老舗ライブハウスは、大阪時代のGRAPEVINEのホームグラウンドでもある。ミニ・アルバム『覚醒』(1997)でのデビューを控え、楽曲制作やライブ活動の試行錯誤を続けていたGRAPEVINEがumedaTRADのステージから受け取ったものは小さくない。

放送局:スペースシャワーTV(1)番組タイトル:GRAPEVINE The Decade Show:Trad Gala Live&Documentary放送日時:11月27日(水) 23:00〜24:00GRAPEVINEとはゆかりのある大阪・梅田のライブハウス、umeda TRAD(旧梅田バナナホール)の閉館に伴い、「GRAPEVINE The Decade Show : Trad Gala」の開催が決定。この貴重なライブの模様を中心に、ドキュメンタリー映像も交えて、スペースシャワーTVにて独占放送。- 番組URLhttps://tv.spaceshower.jp/p/00088643/- オンエア予定曲(順不同)The milk(of human kindness)MAWATAミチバシリUNOMIすべてのありふれた光Time is on your backThrough time君を待つ間覚醒Alright(2)番組タイトル:V.I.P. ―GRAPEVINE―放送日時:11月20日(水) 23:00〜24:00GRAPEVINEの結成の地・大阪を巡る1日ドライブ。当時を知る関係者や初めてのワンマンライブをおこなったumeda TRAD(旧梅田バナナホール)を訪ね、デビュー当時のGRAPEVINEのエピソードを掘り起こしていく。特別ゲストとしてGRAPEVINE結成の発起人西原誠も登場。GRAPEVINEの素顔が見られる貴重な特別番組をお見逃しなく。※2023年9月に放送された番組のアンコール放送です。- 番組URLhttps://tv.spaceshower.jp/p/00087772/

リリース情報







GRAPEVINE『Almost There Tour extra show at Zepp DiverCity 2024.03.28』発売日:2024年9月25日(水)[初回限定盤Blu-ray] [BD+2CD] 品番:VIZL-2357 税抜価格:8200 + 税[初回限定盤DVD] [DVD+2CD] 品番:VIZL-2358 税抜価格:7500 + 税[通常盤Blu-ray] [BD] 品番:VIXL-462 税抜価格:6700 + 税[通常盤DVD] [DVD] 品番:VIBL-1150 税抜価格:6000 + 税[VICTOR ONLINE STORE限定セット] [初回限定盤Blu-ray+ オリジナルボストンバッグ]税抜価格:12200 +税[VICTOR ONLINE STORE限定セット] [初回限定盤DVD+ オリジナルボストンバッグ]税抜価格:11500+税商品ページURL https://victor-store.jp/artist/7674【収録内容】 ※Blu-ray、DVD共通01 雀の子02 Neo Burlesque03 Ub(You bet on it)04 EVIL EYE05 マダカレークッテナイデショー06 それは永遠07 TOKAKU08 ねずみ浄土09 停電の夜10 アマテラス11 Ophelia12 The Long Bright Dark13 Loss(Angels)14 Goodbye, Annie15 実はもう熟れ16 Glare17 Scare18 超える19 Ready to get started?20 SEXENCORE21 阿22 God only knows23 Shame24 Arma【初回限定盤特典CD】DISC101 雀の子02 Neo Burlesque03 Ub(You bet on it)04 EVIL EYE05 マダカレークッテナイデショー06 それは永遠07 TOKAKU08 ねずみ浄土09 停電の夜10 アマテラス11 Ophelia12 The Long Bright Dark13 Loss(Angels)DISC201 Goodbye, Annie02 実はもう熟れ03 Glare04 Scare05 超える06 Ready to get started?07 SEXENCORE08 阿09 God only knows10 Shame11 Arma