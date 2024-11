VSinger(バーチャルシンガー)のHACHIが11月13日、キングレコード / SONIC BLADEよりメジャーデビューアルバム『for ASTRA.』をリリースした。今年8月から3か月連続で本作に収録されている楽曲がシングルカットされており、今日までに「Dusk」「万有引力」「万華鏡」が発表されていた。これらの3曲を含め、今回のアルバムには全14曲(通常盤のみ収録されるDJ WILDPARTYのボーナストラックを含む)が収められている。なお、本作はフルアルバムとしては『Midnight blue』、『Close to heart』に続く3作目だ。

メジャーデビューアルバム『for ASTRA.』

2024.11.13 RELEASE



■特別仕様盤(CD+特典)



価格:¥5,500+税

【特別仕様特典】

・特製クリアケース

・記念カード for ASTRA. ver.(シリアルナンバー入り)

・ミュージックキーホルダー



■通常盤(CD only)



価格:¥3,000+税



■収録内容(CD)

1.line, sphere, dot.

Composition / Arrangement:gaze//he's me



2.スウィングバイ

Lyrics / Composition / Arrangement:gaze//he's me



3.Dusk

Lyrics:yacco Composition:tee tea Arrangement:SHINTA



4.DIVE

Lyrics:yacco Composition:tee tea Arrangement:SHINTA



5.異星から

Lyrics / Composition / Arrangement:春野



6.√64

Lyrics / Composition / Arrangement:春野



7.万有引力

Lyrics / Composition / Arrangement:砂守岳央(未来古代楽団)



8.VESTIGIA

Lyrics / Composition / Arrangement:Powerless



9.fragment

Lyrics:しゅうた・萌映 Composition:しゅうた Arrangement:クレナズム



10.檻

Lyrics:砂守岳央(未来古代楽団) Composition / Arrangement:松岡美弥子(未来古代楽団)



11.万華鏡

Lyrics / Composition:海野水玉 Arrangement:出羽良彰



12.Pale Blue Dot

Lyrics / Composition:海野水玉 Arrangement:出羽良彰



13.レコードのように

Lyrics:HACHI Composition / Arrangement:gaze//he's me



※通常盤のみ収録

Bonus Track. 20( DJ WILDPARTY remix)

<HACHI 2024 Zepp Live Tour 「for ASTRA.」>

・東京公演

日時:2024年12月14日(土)開場 17:00 / 開演 18:00

会場:Zepp Shinjuku



・台北公演

日時:2025年1月10日(金)開場 19:00 / 開演 20:00

会場:Zepp New Taipei



チケット(東京公演)

プレミアムチケット:18,000円 (税込、優先入場・会場配布特典付)

スタンダードチケット:6,500円(税込)



チケット2次先行情報(東京公演のみ)

受付期間:10/18(金) 12:00 〜 11/4(月・祝)23:59

受付URL:https://eplus.jp/8hachi/

控えめに言っても攻めた内容だと感じる。HACHIは元より我々の暗闇に寄り添ってくれるシンガーだったが、今作ではさらにオルタナティブな方向に先鋭化されている。R&Bにハウス、シューゲイザーなどを基軸にしながら、自身初の作詞にまで挑戦した。今回のインタビューでは、本作に込められたHACHIの想いや“バーチャル”への期待感が語られている。“メジャー”に全く動じないその胆力の強さ、ぜひこの記事からも感じてほしい。◆ ◆ ◆──前作『Close to heart』では「Deep Sleep Sheep」が“役目を終えたアンドロイドの最後のひとりごと”というコンセプトを持っていました。今作『for ASTRA.』も“ボイジャー(アメリカの無人惑星探査機)のゴールデンレコード” をモチーフにしています。作品ごとにかなり世界観へのこだわりを感じるのですが、毎回HACHIさんがアイデアを出しているのでしょうか?HACHI:そうですね。基本的に音楽を含めた自分の制作物は、全部私が主軸になってコンセプトを考えています。今回はいつも一緒に活動している海野水玉さんとお喋りしてるときに、いきなりボイジャーの話になって。アルバムの世界観をどうしようかって考えてるときに、“ボイジャーモチーフの曲ってエモくないですか?”みたいな感じでアイデアを共有してくれたんです。ボイジャーにゴールデンレコードっていう機能が搭載されてて、地球外生命体に私たちの文化や各国の挨拶とか色んな音楽をすべて詰め込んで、まだ見ぬ生命体に届けるために、宇宙を巡回しているっていう…。そのコンセプトがすごい今の自分に合ってると思ったんです。元々自分の活動コンセプトというか、活動理念っていうんですかね。 そういうのを自分が存在した証として残していきたいってずっと考えていたんです。──まさにアイデアとしてずっと持ち続けてらっしゃるように見えます。「Deep Sleep Sheep」も、自分がいなくなったあとの世界観ですよね。HACHI:結構そこもあります。死生観みたいな話はそれぞれのアーティストの方ともうっすらさせてもらった部分もあって、自分が死んだあとの世界は確かに意識した部分かもしれないです。やっぱり“今この瞬間”を残すために『for ASTRA.』を作った気がします。──アルバムの最後を飾る「レコードのように」は特にそういった思いの丈が具体化されているように感じました。HACHI:そうかもしれないです。作詞には以前からチャレンジしてみたいなとは思っていたんですけど、それをするにあたって色々気構えみたいなのがあったんですよね。今回のコンセプトを踏まえたうえで、リスナーに何をどう伝えるかみたいなことをたくさん考えていました。初めての作詞ではあったんですが、gaze//he’s meさんから音源が届いてすぐに書けてしまったんです。この曲の歌詞は1日たたずにできました。──アルバムの最後の曲ということもあって、この曲には物凄いカタルシスを感じたんですよね。一貫性という意味でも、初めての作詞とは思えないぐらいストーリーがあります。これまでHACHIさんが表現してきた「わたしとあなた」の距離感はそのままに、テーマとして「歌」そのものにフォーカスしているというか。今回のアルバムだけでなく、これまでのHACHIさんの音楽も照らしていて、その意味ではファン目線でも重要な曲だと思います。HACHI:ありがとうございます。実際、ファンとの関係は重要ですね。やっぱり自分がいま活動できている理由はリスナーさんの応援が100%なんですよ。応援してくれる声があるからこそいろんな人に聴いてもらえるし、いろんなところで公演ができる。今回ありがたいことに、キングレコードさんからメジャーデビューさせていただくのも全部リスナーさんがいるおかげですし。 常にBEES(HACHIのファンの愛称)に対する感謝の気持ちを忘れないようにしようと改めて思いました。「レコードのように」だけではなくて、このアルバム全体を通して最大限の“ありがとう”があります。それは歌詞を書くことでより実感した部分かもしれないです。──そういった想いが攻めたアウトプットになっているのがこのアルバムの凄さだと感じます。良い意味でメジャーデビューとしての気負いがなく、オルタナティブな内容に仕上がっています。HACHI:正直言うと“メジャーデビューだから”ということで何かを変えたわけではないんですよ。私が好きなアーティストにお声掛けして、自分がいまやりたいことをやらせてもらったアルバムです。それゆえの大変さはありましたけど、関わってくれた方々には本当に感謝しかないですね。それぞれの楽曲は結構ライブ想定で考えたところはあったりもするんですけど、基本的には私の好みでアポをとっていただきました。先ほどお伝えしたようなアルバムのコンセプトを共有させてもらいながら、クリエイターさんが感じたことを思ったまま作っていただきました。今回お願いしたアーティストは本当にもう、私自身が何もかも好きな方々なので、変に気負わないでほしかったんです。『for ASTRA.』はそれを突き詰めていった結果ですね。──特に「√64」(ルート・シックスティフォー)は、バーチャル史上最も身体的でオーセンティックなR&Bだと思います。HACHI:この曲はおしゃれに歌うっていうところが重要だと思っています。プロデュースしてくれた春野さんがそもそもおしゃれな楽曲を作るアーティストなので、それをどう自分に落とし込むか考えました。私の場合は音楽性だけじゃなくて、その人の全体的な雰囲気が好きでお願いしているところもあるんです。だから春野さんのスタイルごと取り入れたくて、そこは本当にドキドキしました(笑)。「√64」はフェイク(原曲の音程やリズムを変えて歌うこと)が難しいんですよ。──まさにR&B的な難しさという気がします。具体的にはどういった部分が困難なのでしょう?HACHI:その曲を作った本人ならそのコード進行に一番合う音程とリズムが分かると思うんですけど、作者以外がそれを探し当てるのってすごく難しいんです。私の場合はまだちょっと度胸がなくて、自分の好きなようにやっていいのかなと考えてしまって。思い切った歌い方ができていないと感じることがあるんです。その曲のフェイクを自分で歌えるようになれば、それはひとつ成長なのかなと思います。──そういったチャレンジングな面がありつつ、「Rainy proof」(2021年)から続く海野水玉さんとのタッグは今作でも健在です。これまでにもいくつも名曲が生み出されていて、作品を経るごとに盤石になってゆく印象があります。HACHI:本当に決めどころはやっぱり海野さんだなと思ってます。これからも多分そうですね。メジャーアルバムでも海野さんは外せないと考えてましたし、絶対に外せない存在なんですよ。本当に近い存在なんです。「Rainy proof」から始まって、EPの『Midnight blue』(2023年リリース)では6曲すべて担当していただきましたから。私の歌声の移り変わりとかも全て分かってるし、歌にかける想いもどう変わってきたのか全部一番近くで見てくださってるので、やっぱり私に対する解像度も高いんですよ。今回は「Pale Blue Dot」と「万華鏡」の2曲をお願いしてるんですけど、さっきもお話したようにコンセプトの話とかもすごく理解してくれて。前提として自分のことを理解してくれているので、アイデアの共有が楽なんですよね。──誕生日の時にプレゼントとしていきなり海野さんから送られてきたのって「ビー玉」でしたっけ?HACHI:そうです(笑)。ちなみに「万華鏡」もそんな感じです。そういうふうにいきなりポロンと曲が送られてくるケースもある反面、「Pale Blue Dot」ではかなり話を詰めました。制作中に“ここを直してほしい”とかではなく、世界観とか、どうこのコンセプトをリスナーに伝えますか?みたいな話ですね。さっきも言ったような死生観とか、音楽にかける想いの話をして、それを私がどう深掘りしていくかっていう。もっと端的に言うと、詰めたのは仕上げていただく前段階の話ですね。──『Midnight blue』を含めて、以前からHACHIさんの楽曲にはある種の寂しさや切なさを感じています。個人的にはそこに惹かれていて、かつその部分はメジャーデビューアルバムにおいても健在だったのが最高にクールだと歓喜しました。HACHI:私は、どっちかっていうと気分が下がってるときに音楽を聴くことが多いんです。多分それが影響として大きい気がしますね。 個人的な意見なんですけどなんか“お前頑張れよ”みたいな、引きずり上げる楽曲より、寄り添ってくれる音楽に惹かれるんですね。自分がそういう楽曲に救われてきたので、私もその方向に行きがちなのかなと。──そういったアプローチの仕方も含めて、HACHIさんの音楽の背後には宇多田ヒカルの影響を感じることがあります。今作のR&Bアプローチしかり、「檻」ではハウスミュージックも実践していますよね。ハウスに関しては『Close to heart』の「Level off」でもやってましたし。HACHI:歌われてる内容というか、なんかあの独特な陰りは私も好きです。とても恐れ多いんですけど、まさに『Close to heart』あたりからそう言ってもらえることが増えてて。曲の感じとコンセプト的なところでも、どこか頭の片隅でほんのり意識しているところはあります。──そういった評価はご自身にとってはサプライズだったんでしょうか?HACHI:「宇多田ヒカルっぽいね」と言われて気付きを得た感じですね。自分では無意識でしたけど、そう言っていただけるのはありがたいです。R&Bでいうと『Close to heart』の「さよならfrequency」がそういった評価をもらうことが多くて、R&Bとは何ぞやという部分は今後も探求していきたい部分です。──「さよならfrequency」は今年2月に行われた<HACHI Birthday Acoustic LIVE 2024>でも歌われてましたが、その安定感こそR&Bの素養だと感じますね。まさに「歌」そのものに力が宿るというか。それはもう、シンガーとしての天賦の才ですよね。HACHI:いやー、どうなんでしょう。自分ではまだまだ自覚がない部分ですね(笑)。『for ASTRA.』に限らず、ライブを意識しながら曲を作るっていうのは自分の軸のひとつにあるんです。それが一番顕著に出るのが収録の段階なんですけど、この曲とこの曲を繋げて歌ったらつらそうだなとか、ブレスの位置をここにして…とか。そのときの歌い方を覚えておくようにして、それをライブでも引き出せるようにはしてるかもしれないです。安定感を褒めていただけるような理由があるとすればそこかなと。でも無意識ですね(笑)。──アコースティックライブを含め、世界観やコンセプトを2次元的な表現で実践できるのはバーチャルの強みだと感じます。その反面、バーチャルであるがゆえの制限に悩むことはありますか?個人的な観測範囲ですが、バーチャルのタレントやライバーがオフラインの場に出てゆくときに歯がゆさを感じているんじゃないかと杞憂してしまう場面があってですね。HACHI:私もそれは感じてはいるんですけど、その中で、“ここまで頑張ってみよう”みたいな、“これできるようにちょっと考えてみよう”とか試行錯誤する段階にいますね。私のチームがそういう試みに対して前向きに取り組んでくれることもあって、最近は時代が追いついてきてるとも感じるんですよ。モニターを繋げればテレビにも出演できますし、バーチャルのライブ制作もできることがどんどん増えてきていて。その中で常に最善の形、“もうここまでできるんじゃないですか”みたいなひらめきは常に生み出していければと思ってますね。──なぜそれを懸念したのかというと、個人的にそろそろHACHIさんをフェスでみたいなと思ってましてですね。HACHIさんのチームと音楽であれば素晴らしいパフォーマンスができると、確信に近いものを持っているので、それが様々な層に届くといいなと思っています。HACHI:お声掛けいただけるのであれば何でも出たいですね。自分としては好きな音楽をやって来ただけなので、それを披露する場を与えていただけるのもひとつのご縁だと思うので。──そして何といっても、いまはご自身のソロライブが今年12月に迫っています。<HACHI Zepp Live Tour 2024 ” for ASTRA.”>に向けて、何か明かせることはありますか?HACHI:前回のライブよりもパワーアップしています。映像面、ステージ面とか、どこかしらが何かしらになっています。HACHI自身もあんなことやこんなことになってしまうことも…。具体的なことは何も言えないんですが(笑)、凄いものができそうなのでぜひ楽しみにしていて下さい。取材・文◎川崎ゆうき