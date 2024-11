明治学院大学では2024年10月からMG箱根駅伝プロジェクトの一環として『Road to HAKONE 2028』を掲げ、チームとして箱根駅伝本戦出場を目指すことを宣言しました。

明治学院大学「oad to HAKONE 2028 応援タオル」

明治学院大学では2024年10月からMG箱根駅伝プロジェクトの一環として『Road to HAKONE 2028』を掲げ、チームとして東京箱根間往復大学駅伝競走(以下「箱根駅伝」)本戦出場を目指すことを宣言しました。

今年度は陸上競技部(長距離ブロック)から栗原 舜選手が関東学生連合チームのメンバーとして選出されました。

4人目の選出となります。

この流れをさらに盛り上げていけるよう応援グッズの販売もスタートしました。

◆明治学院大学陸上競技部(長距離ブロック)の選手が第101回箱根駅伝 関東学生連合チームに選出

本学法律学科4年の栗原 舜選手は箱根駅伝予選会で個人順位63位となり、第101回箱根駅伝関東学生連合チームに選出されました。

栗原選手を取材したインタビュー記事は、大学Webサイトのコンテンツ『明学の理由。』で紹介しています。

大学公式Webサイトコンテンツ『明学の理由。』―箱根へ

自分の陸上競技人生は挫折の連続だった、と語る栗原さん。2024年に5000m・10000m・ハーフマラソン全ての明治学院大学記録を樹立しました。箱根駅伝本戦出場を目指す栗原さんの逆境から立ち上がる考え方とはどのようなものでしょうか。栗原さんのこれまでの学生生活をご紹介します。

https://www.meijigakuin.ac.jp/about/why/kurihara_s/index.html

◆応援グッズ販売スタート―「タイムが10秒速くなる」ような応援を

この度、プロジェクトをさらに盛り上げるためにオリジナルタオルを制作し、販売を開始しました。本学のコーポレート・カラーであるイエローをベースに、本学のロゴと“Road to HAKONE 2028”を大きく配置。

視認性を高くし、応援者と選手が一致団結できるようなデザインに仕上げました。今年の箱根駅伝予選会では選手から「本学の幟をみると力が沸いてタイムが10秒速くなる気がする」というコメントがありました。

そこで、応援グッズを活用して、箱根駅伝本戦の出場とそこでの活躍を後押ししていきます。

Road to HAKONE 2028 応援タオル

【商品詳細】

商品名 :Road to HAKONE 2028 応援タオル

商品について:明治学院大学を箱根駅伝へ。

横向きに掲げて「HAKONE」出場へ声援を。

首にかけても使いやすいスポーツタオルサイズ。

今治産のタオルで、使い心地も抜群です。

※この商品は本体価格の10%が

本学のスポーツ活動支援に活用されます。

サイズ :H1100mm × W200mm

素材 :綿100%

価格 :1,650円(税込)

▼商品サイトはこちらから

https://mg-goods.jp/store/itemDetail.do?id=64

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「タイムが10秒速くなる」ような応援を目指す!明治学院大学「oad to HAKONE 2028 応援タオル」 appeared first on Dtimes.