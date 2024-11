「トールホップ(Torhop)」は、塩(※1)と炭(※2)を配合し、毛穴の皮脂や汚れのケアが出来るクレンジングフォーム「トールホップ ブラック泡クレンザー」を2024年10月12日(土)より販売中です。

トールホップ「ブラック泡クレンザー」

容量 :130g

参考価格:2,310円(税込)

「トールホップ(Torhop)」は、塩(※1)と炭(※2)を配合し、毛穴の皮脂や汚れのケアが出来るクレンジングフォーム「トールホップ ブラック泡クレンザー」を2024年10月12日(土)より販売中。

「トールホップ ブラック泡クレンザー」は韓国OLIVE YOUNGで発売以来、クレンジングカテゴリの販売ランキングで1位(※3)を獲得し、その高い商品力が認められています。

この商品は、塩の効果を活かして毛穴の皮脂を吸着し、毎日のケアで肌に優しく皮脂やブラックヘッドをケアすることができます。

2024年10月に日本で販売を開始してから様々なバラエティショップのオフライン店舗に展開され、注目を集めています。

また、11月のQoo10メガ割シーズンに合わせ、Qoo10トールホップ公式オンラインショップにて割引キャンペーンも実施予定です。

■新商品紹介

トールホップはホームケア専門のビューティブランドとして、35%ニュージーランド産の塩を使用した泡クレンジング「トールホップ ブラック泡クレンザー」を発売しました。

このクレンザーには、35%の塩泡粒子と炭が配合され、弾力のあるなめらかな「黒い塩泡」が毛穴の奥まで洗浄します。

トールホップ ブラック泡クレンザーはブラックヘッドケアができ、毛穴の汚れがケア出来ます。

トールホップ ブラック泡クレンザーの塩バブルには、塩、炭成分が含まれており、洗顔と同時にしっとりとした保湿ケアが可能です。

また、肌へ低刺激(※4)の弱酸性のクレンジングフォームです。

毎日の洗顔に使用すると毛穴の皮脂や汚れをしっかりとケアします。

使用方法として、毎日のケアには塩泡をたっぷり泡立てて使用するか、くすみやざらつきのある肌には塩泡を軽く泡立て、塩粒子を残したままで使用するなど、肌の状態に合わせて使えます。

■ブランド紹介

(※1) 塩化Na、洗浄成分

(※2) 洗浄成分

(※3) 2024年7月29日午前9時30分、OLIVE YOUNG クレンジングカテゴリ女性用 リアルタイムランキング基準

(※4) 全ての人に刺激がないわけではありません。

(※5) GLOWPICK 2024上半期アワード ウォッシュオフパック部門1位 (2024年6月4日受賞)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 毛穴の皮脂や汚れのケア!トールホップ「ブラック泡クレンザー」 appeared first on Dtimes.