¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î²ñÃÌ ¼Â¸½¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤¬APEC¡¢G20³°Í·¤Ë½ÐÈ¯¡¡Ãæ¹ñ¡¦½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤ÎÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤âÄ´À°
ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÀè¤Û¤É¡¢APEC¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ú¥ë¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡Ë¤Î·ÐºÑÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¤«¤é8Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢ÆîÊÆ¤Î¥Ú¥ë¡¼¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤òË¬¤ì¡¢APEC=¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¤ä¡¢G20=¼çÍ×20¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´Ö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ê¤É¤È¤Î¸ÄÊÌ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤â¤ª¤³¤Ê¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÏ¢¤ÎÆüÄø¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñÃÌ¤ÎÄ´À°¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£