¡Ú±Æ¶Á¡Û¸©Æâ¤Çµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡Ä«ÁÒ¡¦ÂÀºËÉÜ¤Ç25¡î¤òÄ¶¤¨¤ë²ÆÆü¤Ë¡¡¤Û¤Ã¤«¤Û¤«¤ÎÆù¤Þ¤óÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï¡¡Ê¡²¬
14Æü¤ÎÊ¡²¬¸©Æâ¤Ï¡¢25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Éµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¡¢Ãë¤´¤í¤ÎÊ¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡£
¢£ÃæÂ¼¹À»Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¡Ö¤¢¤Á¤é¤ÎÃËÀ¤Ï¼ê¤Ë¾åÃå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¾Âµ¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¾åÃå¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¶å½£ËÌÉô¤Ï°ÜÆ°À¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³¹¤Î¿Í
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ÎÃå¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ã¦¤´¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½ë¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤âÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ë½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ä«¤¬´¨¤¯¤ÆÆüÃæ¤Ï½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¾åÃå¤ò¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤ÈÇº¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£¡×
°ìÊý¡¢µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ÇÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«¤Î¡ÖÆù¤Þ¤ó¡×ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬»Ô¤Î¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢11·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÃÈ¤«¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ö¤¿¤Þ¤ó²°¤µ¤ó¡¦´äÈøâÃ¥ªー¥Êー
¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¡¢º£¤Î»þ´ü¤Ï³°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤²¹¤ò¸«¤Æ¡¢È©´¨¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇã¤¤¤ËÍè¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦¡£¡×
ÎãÇ¯11·î¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ1500¸Ä°Ê¾åÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤È¤·¤Ï¹â²¹·¹¸þ¤Î¤¿¤áÇä¤ê¾å¤²¤¬2³ä¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢1Æü¤Î»Å¹þ¤ß¤â300¸Ä¤Û¤É¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´äÈø¥ªー¥Êー
¡Ö¤º¤Ã¤È½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¤»¤á¤Æ10¡îÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ø´¨¤¤¤«¤é¤Ö¤¿¤Þ¤óÍß¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡£¡×
µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶å½£ËÌÉô¡£½µÌÀ¤±¤Ï°ì»þÅª¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£