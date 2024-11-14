ºÛÈ½¤è¤ê¡ÖÁá¤¯¡¢°Â¤¯¡¢´ÊÃ±¡×¡¡»ÔÌ±¤¬Ì±»öÄ´Ää¤ò¼Â±é·Á¼°¤Ç³Ø¤Ö¡¡¹â¾¾´ÊºÛ
¹â¾¾´Ê°×ºÛÈ½½ê¡¡¹â¾¾»Ô
¡¡ºÛÈ½¤òµ¯¤³¤¹¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢°Â¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ò·è¤¬¿Þ¤ì¤ë¡ÖÌ±»öÄ´Ää¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔÌ±¤¬¼Â±é·Á¼°¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¾¾´Ê°×ºÛÈ½½ê¤Ê¤É¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢40¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÛÈ½´±¤ÎÈ½·è¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤ò·è¤á¤ë¡ÖºÛÈ½¡×¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Ì±»öÄ´Ää¤ÏÅö»ö¼Ô¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ±ßËþ¤Ê²ò·è¤ò¿Þ¤ë¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë¤ª¶â¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ä¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤Ê¡Ö¤â¤á»ö¡×¤ò°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡14Æü¤Ï¡Ö¤¦¤É¤óÅ¹¤Î»Õ¾¢¤¬Äï»Ò¤ËÂß¤·¤¿ÆÈÎ©»ñ¶â¡×¤ò½ä¤ëÌÏµ¼¤ÎÌ±»öÄ´Ää¤¬¼Â±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»Õ¾¢Ìò¤ÎÃËÀ¤Ï―¡Ë
¡Öº£Ç¯¤Î4·î¤´¤í¤«¤é¹áÀî¤µ¤ó¡ÊÄï»Ò¡Ë¤¬Á´¤¯ÊÖºÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÈÌ»ÔÌ±¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Ä´Ää°Ñ°÷¤é¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÊ¹¤¼è¤ê¡¢Ä´Ää°Æ¤ò¼¨¤·¤Æ±ßËþ¤Ë²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¤Ï―¡Ë
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤µ¤¹¤¬¤È¤¤¤¦¤«¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡Ê¹â¾¾´Ê°×ºÛÈ½½ê¡¿¹õ²ÏÀ¿ ºÛÈ½´±¡Ë
¡Ö¼êÂ³¤¤¬´ÊÃ±¤ÇÈñÍÑ¤â°Â¤¯¤ÆÈëÌ©¤â¼é¤é¤ì¤ëÈó¸ø³«¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ò·è¤Î°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×