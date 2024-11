オハイオ州のロックバンドSoftspokenが、EP『Martyr』を2025年2月21日(金)にリリースすることを発表した。関連記事: Softspokenが語る、ポストハードコアにポジティヴを落とし込む理由、日本カルチャーの影響 今年のJAPAN TOURに帯同していたメンバー、Robbie Valdez (ロビー・ヴァルデズ)がギタリストとして9月に正式メンバーに加わり、5人編成となった新体制でのリリースとなる。今回は初の日本国内盤を同時リリース。日本国内盤はボーナストラックが3曲、そしてライナーノーツ、対訳が付く。ボーナストラック3曲は日本のファンの投票で決定される。投票はSoftspokenの日本公式サイトより誰でも2024年11月30日(土)まで可能となっている。

また、公式オンラインでは予約販売を開始し、早期予約特典として直筆サイン及びステッカーが付く。<リリース情報>SoftspokenEP『Martyr | マーター』国内盤2025年2月21日(金)発売=収録曲=1. 新曲 (25年2月21日リリース予定)2. 新曲 (24年12月10日リリース予定)3. Throw Me Your Roses(スロー・ミー・ユア・ローゼズ)4. I Against Me(アイ・アゲインスト・ミー)5. Oblivion(オブリヴィオン)6. Alone(アローン)7. Lovetok(ラヴトック)8. ボーナストラック(日本限定)9. ボーナストラック(日本限定)10. ボーナストラック(日本限定)【国内盤仕様】全10曲 ライナーノーツ、対訳、ボーナストラック3曲入り。デジパック。3080円(税込)/ 2800円(税抜)予約:https://vmastore.vamprose.com/product/58948日本盤ボーナストラックの投票はこちらから(2024年11月30日(土)まで)https://softspoken.bitfan.id/q/2594日本公式Website:https://softspoken.bitfan.id/海外公式Website:https://softspokenmusic.com/