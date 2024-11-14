Softspokenが新EPリリース決定、日本盤ボーナストラックはファン投票で決定
オハイオ州のロックバンドSoftspokenが、EP『Martyr』を2025年2月21日（金）にリリースすることを発表した。
関連記事：Softspokenが語る、ポストハードコアにポジティヴを落とし込む理由、日本カルチャーの影響
今年のJAPAN TOURに帯同していたメンバー、Robbie Valdez （ロビー・ヴァルデズ）がギタリストとして9月に正式メンバーに加わり、5人編成となった新体制でのリリースとなる。
今回は初の日本国内盤を同時リリース。日本国内盤はボーナストラックが3曲、そしてライナーノーツ、対訳が付く。ボーナストラック3曲は日本のファンの投票で決定される。投票はSoftspokenの日本公式サイトより誰でも2024年11月30日（土）まで可能となっている。
また、公式オンラインでは予約販売を開始し、早期予約特典として直筆サイン及びステッカーが付く。
＜リリース情報＞
Softspoken
EP『Martyr | マーター』国内盤
2025年2月21日（金）発売
=収録曲=
1. 新曲 (25年2月21日リリース予定)
2. 新曲 (24年12月10日リリース予定)
3. Throw Me Your Roses（スロー・ミー・ユア・ローゼズ）
4. I Against Me（アイ・アゲインスト・ミー）
5. Oblivion（オブリヴィオン）
6. Alone（アローン）
7. Lovetok（ラヴトック）
8. ボーナストラック（日本限定）
9. ボーナストラック（日本限定）
10. ボーナストラック（日本限定）
【国内盤仕様】
全10曲 ライナーノーツ、対訳、ボーナストラック3曲入り。デジパック。
3080円（税込）/ 2800円（税抜）
予約：https://vmastore.vamprose.com/product/58948
日本盤ボーナストラックの投票はこちらから（2024年11月30日（土）まで）
https://softspoken.bitfan.id/q/2594
日本公式Website：https://softspoken.bitfan.id/
海外公式Website：https://softspokenmusic.com/
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今年のJAPAN TOURに帯同していたメンバー、Robbie Valdez （ロビー・ヴァルデズ）がギタリストとして9月に正式メンバーに加わり、5人編成となった新体制でのリリースとなる。
今回は初の日本国内盤を同時リリース。日本国内盤はボーナストラックが3曲、そしてライナーノーツ、対訳が付く。ボーナストラック3曲は日本のファンの投票で決定される。投票はSoftspokenの日本公式サイトより誰でも2024年11月30日（土）まで可能となっている。
＜リリース情報＞
Softspoken
EP『Martyr | マーター』国内盤
2025年2月21日（金）発売
=収録曲=
1. 新曲 (25年2月21日リリース予定)
2. 新曲 (24年12月10日リリース予定)
3. Throw Me Your Roses（スロー・ミー・ユア・ローゼズ）
4. I Against Me（アイ・アゲインスト・ミー）
5. Oblivion（オブリヴィオン）
6. Alone（アローン）
7. Lovetok（ラヴトック）
8. ボーナストラック（日本限定）
9. ボーナストラック（日本限定）
10. ボーナストラック（日本限定）
【国内盤仕様】
全10曲 ライナーノーツ、対訳、ボーナストラック3曲入り。デジパック。
3080円（税込）/ 2800円（税抜）
予約：https://vmastore.vamprose.com/product/58948
日本盤ボーナストラックの投票はこちらから（2024年11月30日（土）まで）
https://softspoken.bitfan.id/q/2594
日本公式Website：https://softspoken.bitfan.id/
海外公式Website：https://softspokenmusic.com/