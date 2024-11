アイドルグループ・高嶺のなでしこが14日、公式サイトを更新し、メンバーの橋本桃呼が航空性中耳炎による難聴の症状がみられ、出演予定の11月中のイベントを欠席すると発表した。同サイトでは、「橋本桃呼の活動に関するご報告」と題し、「高嶺のなでしこの橋本桃呼につきまして、航空性中耳炎による難聴の症状がみられ、医師の判断のもと、出演予定の11月中のイベントを欠席させていただくこととなりました」と報告。続けて「上記に伴い、個別メッセージをはじめ、各種SNSの更新もお休みさせていただきます」と伝えた。

欠席するイベントは、11月14日の「超 明星現象」から12月1日の「2ndシングル『I’M YOUR IDOL/アドレナリンゲーム』リリース記念イベント at 兵庫県」までとしており、「以降のスケジュールにつきましては、復帰のめどが立ち次第、改めてご報告申し上げます」とした。最後に「ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけすることとなりますが、今後とも変わらぬご声援のほど、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。なお「11/15(金)2ndシングル『I’M YOUR IDOL/アドレナリンゲーム』リリース記念オンラインサイン会」については、「橋本桃呼欠席における振替のご案内は追って発表させていただきます」としている。