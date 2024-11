映画『マッド・マウス 〜ミッキーとミニー〜』2025年3月全国公開決定！ ミッキーがホラーキャラクターに変貌する衝撃作

ディズニーの象徴的キャラクター、ミッキーマウスがホラー映画に登場する。『蒸気船ウィリー』を基にした映画『MOUSE TRAP』が邦題『マッド・マウス 〜ミッキーとミニー〜』として、2025年3月に全国公開されることが発表された。



この映画では、全世界で愛されているミッキーが凶悪な殺人鬼として描かれる。物語は、もうすぐ21歳の誕生日を迎えるアレックスが、バイト先のゲームセンターで不気味な人影を目撃するところから始まる。彼女は旧友たちと誕生日祝いのサプライズパーティーを楽しんでいる最中、突如としてミッキーマウス(のようなもの)が現れるという恐怖の展開が待ち受けている。



1928年に公開された『蒸気船ウィリー』は、ミッキーマウスとミニーマウスのデビュー作であり、2024年1月1日に著作権の保護期間が終了する。これにより、アメリカではパブリックドメインとなり、同じく著作権が終了した『くまのプーさん』のようにホラー映画として製作されることが決まった。



監督のジェイミー・ベイリーは、ディズニーの大ファンであり、過去に日本でも話題となった映画『プー あくまのくまさん』にインスパイアされて本作を製作した。彼は「誰もが知る人気アイドルを、誰も知らないダークキャラへ激転させるという大胆かつ独創的なアイデアが観る者の好奇心を刺激する」と語っている。



本作の発表に続き、初代ミッキーを悪キャラにした新作ゲームやアニメの製作も次々と発表されている。また、初代ミッキーとくまのプーさんの初共演映画『Mickey vs. Winnie(原題)』の製作も決定しており、人気キャラクターのホラー化が進む中、ミッキーがどのような姿で登場するのか注目が集まる。



『マッド・マウス 〜ミッキーとミニー〜』は、2025年3月に全国公開される予定で、監督・制作・編集・撮影はジェイミー・ベイリーが担当。脚本・製作はサイモン・フィリップス、作曲はダーレン・モルゼが手掛ける。出演にはソフィー・マッキントッシュ、マッケンジー・ミルズ、サイモン・フィリップス、カラム・シウィックが名を連ねている。





■映画情報

『マッド・マウス 〜ミッキーとミニー〜』

公開日:2025年3月全国公開

監督・制作・編集・撮影:ジェイミー・ベイリー

脚本・製作:サイモン・フィリップス

作曲:ダーレン・モルゼ

出演:ソフィー・マッキントッシュ、マッケンジー・ミルズ、サイモン・フィリップス、カラム・シウィック

2024年/カナダ/英語/カラー/94分/原題:MOUSE TRAP

配給:ハーク 配給協力:FLICKK

©MMT LTD 2024. All Rights Reserved.