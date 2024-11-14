「TOPIX先物」手口情報（14日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万9641枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月14日のTOPIX先物期近（2024年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9641枚だった。
◯2024年12月限（特別清算日：12月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19641( 19361)
ソシエテジェネラル証券 15802( 15352)
ビーオブエー証券 4042( 3542)
バークレイズ証券 3950( 3330)
JPモルガン証券 3282( 3260)
サスケハナ・ホンコン 3064( 3064)
モルガンMUFG証券 3306( 2948)
ゴールドマン証券 3275( 1103)
野村証券 2122( 829)
SBI証券 634( 602)
シティグループ証券 1682( 582)
UBS証券 448( 444)
広田証券 405( 405)
大和証券 644( 376)
BNPパリバ証券 513( 345)
ドイツ証券 289( 289)
日産証券 268( 268)
みずほ証券 338( 238)
SMBC日興証券 169( 168)
auカブコム証券 107( 101)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース