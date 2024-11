日本司法書士会連合会は、「生活保護等社会保障制度に関するシンポジウム」をZoomにて2024年12月1日(日)に開催します。

日本司法書士会連合会「生活保護等社会保障制度に関するシンポジウム」

開催日時:令和6年12月1日(日)午後1時から午後4時まで

開催方法:ZoomウェビナーによるWeb配信

対象者 :どなたでも参加できます。

参加費 :無料

定員 :950名

申込締切:なし

※定員に達し次第、お申込みを締め切らせていただきます。

生活困窮者の生活の危うさは、頼るべき制度や人的資源の不足に起因するものであり、法律実務家には、単なる法的な問題の解決にとどまらない息の長い支援、すなわち継続型の支援と、他職種や行政機関等と協働した、いわば連携型の支援が今まで以上に求められています。

司法書士はこれまでも貧困問題に取り組んできましたが、法律専門家にもこれまで以上の積極的な支援が、社会や市民から求められています。

そこで、社会的危機や少子高齢化による人口減少が見込まれる我が国の社会において、制度や支援がどうあるべきか、司法書士がどのような取り組みをすべきかについて議論することを目的として、このシンポジウムを開催します。

【プログラム(敬称略)】

・基調講演(60分)

テーマ:生存権と司法の役割について

登壇者:志賀 信夫(大分大学准教授)

・パネルディスカッション(100分)

テーマ :貧困の克服と司法の役割について

パネリスト :志賀 信夫(大分大学准教授)

小林 美穂子(つくろい東京ファンドスタッフ)

飛鳥井 行寛(埼玉司法書士会会員)

桑名 林(富山県司法書士会会員)

コーディネーター:布目 貴大(日司連市民の権利擁護推進室室委員)

※プログラムについては予定のため、一部変更の可能性があります。

