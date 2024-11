◆Billlie、1年7ヶ月ぶりに完全体でカムバック

【モデルプレス=2024/11/14】10月16日に約1年7ヶ月ぶりに7人の完全体で「Billlie the fifth mini album『Of All We Have Lost』」をリリースした韓国の7人組ガールズグループ・Billlie(ビリー)。カムバックを記念したソロインタビュー連載Vol.7にはション(SHEON/21)が登場。2021年11月10日に韓国でデビュー、2023年5月に日本デビューしたK-POP第4世代のスーパールーキー。メンバーはシユン(SIYOON)、スヒョン(SUHYEON)、 ムン・スア(MOON SUA)、ション、ハラム(HARAM)の韓国人5人とはるな(HARUNA)、つき(TSUKI)の日本人2人の計7人。スヒョン、そしてスアが活動休止していたため、7人全員でのカムバックは約1年7ヶ月ぶりとなった。

― モデルプレスでは初めてのソロインタビューということで、K-POPアイドルを目指したきっかけから教えてください。ション:アイドルを夢見る前から、ダンスや楽器など様々な音楽に興味を持って学んでいました。その影響で、自然と踊りながら歌える「アイドル」に興味を持つようになりました。― ロールモデル、憧れの人はいますか?ション:私のロールモデルはBLACKPINK先輩です。練習生のときから先輩たちの曲をたくさん聴き、練習もしてきたので、いつか機会があればぜひお会いしたいです!― ご自身のアピールポイントを教えてください。ション:私は猫のような見た目に犬のような性格を持っているので、「ニャンニャンワンワン」というあだ名があるんです。一重の目が魅力的だと思っています!― 今回のアルバムは、IUさんが作詞に参加されていますが、できあがった曲を聴いた際はどんなことを感じましたか?ション:IU先輩が作ってくださった歌詞にメンバーの声が重なると、聴くたびに胸がいっぱいになり、わくわくする感じがします。尊敬してきた先輩と一緒にできたことに感謝していて、Billlieのストーリーが詰まった本当に大切な曲です。― 今回のアルバムには「各自の場所で忘れかけていた大切なものを再び取り戻す旅路」というストーリーがありますが、ションさんの大切なものは何ですか?ション:「初心」が最も重要だと思います。どんなときでも一番基本的な心構えとして持ち続けなければならず、これからも失いたくないので、この意志が大切だと感じています。― 夏には初のワールドツアー「Our FLOWERLD(Belllie’ve You)EUROPE」を終えましたが、いかがでしたか?ション:さまざまな都市で多くのBelllie’ve(ビリーブ/ファンネーム)の皆さんに会えて本当に良かったです。印象に残ったエピソードは、ワルシャワの公演のときです。曲が終わるたびに、拍手のようにみんなで「ドンドンドン」と足を動かして盛り上がってくれました。文化が違っていて面白く、さらに盛り上がった瞬間でした。― 1年7ヶ月ぶりに7人揃ってのカムバックとなりますが、完全体を待っていたファンの方へ伝えたいことはありますか?活動への思いも教えてください。ション:これからも多様な音楽やパフォーマンスをお届けしたいです。特に、いろいろな国を訪れてもっと多くのBelllie’veの皆さんにお会いする予定なので、ぜひ楽しみにしていてください!(modelpress編集部)生年月日:2003.01.28出身地:韓国ポジション:メインダンサー、リードラッパー身長/体重:162cm趣味:ゾンビ映画を観ること、猫の写真を探して見ること特技:ダンス、メイクアップ【Not Sponsored 記事】