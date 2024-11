日本らしさを感じる本格的なギフト！JAみなみ魚沼／トノハタ「つぶ傑」

JAみなみ魚沼と、トノハタは、南魚沼産コシヒカリと紀州みなべ産南高梅という2大ブランドのギフトセット「つぶ傑(すぐり)」をお歳暮ギフトとして数量限定で販売中。

JAみなみ魚沼/トノハタ「つぶ傑(すぐり)」

セット内容 :2024年産 南魚沼産コシヒカリ 300g(真空包装)×2袋

2024年産 紀州みなべ産南高梅 80g×2個

(はちみつ味・しそ漬味 各1個)

商品販売価格:通常価格3,240円(税込み・送料込み)

限定販売数量:1,000セット

販売サイト :各社オンラインショップ

JAみなみ魚沼 https://minamiuonuma.sanchoku-prime.com/products/campaign_ume_01

株式会社トノハタ https://iwasou.jp/SHOP/TJTSU-PT160F600.html

JAみなみ魚沼と、トノハタは、南魚沼産コシヒカリと紀州みなべ産南高梅という2大ブランドのギフトセット「つぶ傑(すぐり)」をお歳暮ギフトとして数量限定で販売中です。

各社のオンラインショップで購入できます。

家族や親しい友人、お世話になった方へ、日本の心を届ける贈り物として利用できます。

【商品概要 … トップブランドの米と梅干しのセット商品】

『つぶ傑』には一粒一粒の「つぶ」が「傑(すぐれ)ている」という意味が込められています。

セット内容については、米はトップブランド米「南魚沼産コシヒカリ」の精米を真空包装にすることで食味が長持ちする工夫をしており、梅干しは梅のトップブランド「紀州みなべ産南高梅」の厳選された最高品質A級品のみを使用し、塩分濃度約3%のはちみつ味としそ漬味の2種類の味付けを楽しめます。

もっちりとした食感としっかりした甘みが特徴の南魚沼産コシヒカリと、フルーティで香り高くやわらかな果肉の紀州みなべ産南高梅を組み合わせた日本らしさを感じる本格的なギフトセットです。

南魚沼産コシヒカリ

南魚沼産コシヒカリ(イメージ)

紀州みなべ産南高梅

紀州みなべ産南高梅(イメージ)

