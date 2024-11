灘で育った生粋の辛口酒！辰馬本家酒造『白鹿 灘仕込』

京丹波は2024年10月31日(木)、2023年度に西日本で一番多く『白鹿 灘仕込』を販売したことで、辰馬本家酒造より感謝状を授与されました。

辰馬本家酒造『白鹿 灘仕込』

■感謝状について

同社の運営する錦屋台村において、辰馬本家酒造株式会社様の商品「白鹿 灘仕込」を販売しています。

この商品を2023年度、皆様のお陰を持ちまして西日本で一番多く販売することができました。

これについて辰馬本家酒造株式会社 代表取締役社長 辰馬 清様より感謝状を賜りました。

≪感謝状≫

≪左から代表取締役社長 辰馬様、ドリンクコーナー山下店長≫

■白鹿 灘仕込について

清冽な西宮の名水「宮水」を仕込水に、灘で生まれ、灘で育った生粋の辛口酒

URL: https://www.hakushika.co.jp/lineup/standard/962/

■錦屋台村について

・屋号 :錦屋台村

・所在地 :京都市中京区中魚屋町486-1

・営業時間:10時から19時

・定休日 :なし

〈詳細〉

新鮮なお刺身、牡蠣、海鮮丼、黒毛和牛のステーキ、海鮮焼き、海鮮天ぷらなど様々な商品がある屋台がずらりと並ぶお店です。

飲み物もソフトドリンク、ビールや関西の地酒を豊富に取り揃えており、日本酒は最初の1杯を100円(税込)で提供しています。

