プロスキージャンパー小林陵侑 公式アンバサダーに就任！NORQAIN

NORQAIN(ノルケイン)は、プロスキージャンパー小林陵侑選手をノルケイナーとして公式アンバサダーに起用します。

■小林陵侑選手の挑戦は、続く。

小林陵侑選手は、北京五輪ノーマルヒルで金メダルを獲得し、小さな頃からの夢を成し遂げました。

しかし、彼は、栄光にとどまることなく、次の頂きに向かって挑みはじめたのです。

その第一歩として、独立を宣言し、プロのスキージャンパーとしての活動をスタートさせました。

これからも自身の勝利を積み重ねていくことはもちろん、ジャンプ競技のもつ格好良さ、すばらしさを多くの人に発信していきたい。

そんな思いから陵侑選手はファッションリーダーとしても活躍しています。

挑戦のスピリットにおいても、スタイリッシュなファッションのアイコンとしても、ノルケインと小林陵侑選手は共に新しい頂きを目指していきます。

■「NORQAIN PEAKS」に小林陵侑選手が登壇します。

ノルケインは、11月15日に新作ローンチイベント「NORQAIN PEAKS」を開催します。

全世界に向けて2024年の最新作をローンチするとともに、ノルケイナーの楢粼智亜選手と小林陵侑選手が登壇し、スイス・ノルケイン社 副社長トビアス・カッファーと熱いメッセージを語り合います。

小林陵侑選手とトビアス・カッファーは、2024年8月に対談を通して初めて出会い、それがきっかけとなり今回のノルケイナー就任につながりました。

スイス機械式時計の新しい頂点に挑み続けるノルケインのブランド姿勢に対して、小林陵侑選手は心から共感しています。

また小林陵侑選手は自らがスタイリッシュなファッションリーダーとなり、ヨーロッパのスキージャンプ大会のようにエンターテイメント性のある大会を日本に創っていきたいと願っています。

入場無料。

エントリー受付中!!

スイス ノルケイン社 トビアス・カッファー&小林陵侑選手

