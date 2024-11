プロカメラマン愛犬撮影会も！フォレストヒルズ那須「クリスマス フォトスポット＆イルミネーション」

『フォレストヒルズ那須』は、11月15日〜12月25日の間「クリスマス フォトスポット&イルミネーション」を、安心して利用出来る1600m2の広々ドッグラン&屋根付きドッグラン、杜の灯(イルミネーション)散歩道やナイタードッグランなど同施設内にて開催します。

フォレストヒルズ那須「クリスマス フォトスポット&イルミネーション」

『フォレストヒルズ那須』は、11月15日〜12月25日の間「クリスマス フォトスポット&イルミネーション」を、安心して利用出来る1600m2の広々ドッグラン&屋根付きドッグラン、杜の灯(イルミネーション)散歩道やナイタードッグランなど同施設内にて開催。

期間中はクリスマスオブジェや夜間イルミネーションで愛犬のクリスマスフォトの撮影が楽しめます。

また、12月20日にはプロカメラマンによる無料撮影会を実施!

期間中、「with Dogs club」公式インスタアカウント( @withdogsclub_foresthills )にてフォトコンテストも開催します!

ドッグパーク杜の灯

ドッグパークイルミネーション

■『ワンちゃんとクリスマス フォトスポット&イルミネーション』について

<イベント対象者>

愛犬同伴の方

*ワンちゃんも人も全員無料!

<開催の趣旨>

クリスマスイベントを通じた記念に残る旅行の提供。

愛犬写真の撮影、愛犬との思い出づくり、愛犬と飼い主さんの絆を深める場を提供します。

<企画>

期間中は愛犬コスチューム・小物の貸し出し、撮影無料!敷地内をクリスマスオブジェで飾り付け、多くのフォトスポットを提供。

日中は、施設内にてスタンプラリーも期間中実施(達成者にはワンちゃんおやつをプレゼント)。

12月20日はプロカメラマンを招いての撮影会を実施します!

■開催概要 入場無料

イベント名:愛犬と一緒に楽しみ絆深まるクリスマス フォトスポット&イルミネーション

開催日時 :11月15日(金)〜12月25日(水) 9:00〜20:00

会場 :ドッグパーク フォレストヒルズ那須

(〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙1880)

アクセス :お車/東北自動車道「那須」IC、「黒磯板室」ICから約20分

時間 :9:00〜20:00

参加料金 :入場無料※ワンちゃんもOK

受付 :『with Dogs ホテル フォレストヒルズ那須』フロント

\with Dogs clubクリスマス イベント内容/

(1) クリスマスイルミネーション

敷地内各所がLEDイルミネーションやオブジェでクリスマス一色に!

日程:11月15日(金)〜12月25日(水)

時間:17:00〜20:00

料金:無料

(2) 無料クリスマスフォトブース

敷地内にあるフォトブースもクリスマス仕様に!!コスチュームや小物で可愛く撮れます!ワンちゃん衣装や小物の貸し出しは無料です。

日程:11月15日(金)〜12月25日(水)

時間:9:00〜20:00

料金:無料

(3) 敷地内スタンプラリー(景品ありハズレ無し)

敷地内4カ所をめぐるスタンプラリー。

達成者にはもれなくワンちゃんご褒美プレゼント!

日程:11月15日(金)〜12月25日(水)

時間:9:00〜18:00

料金:無料

(4) プロカメラマン 愛犬無料撮影会

広大な自然のなかでの、プロカメラマンを招いての愛犬撮影会を実施します。

日程 :2024年11月21日(木)、12月20日(金)

時間 :9:30〜11:30(一部)、15:00〜16:30(二部)

料金 :無料

申込方法:当日受付

受付場所:ホテルフォレストヒルズ那須 ドッグショップ前のカウンター

※撮影したお写真は後日、データでお送りします。

(5)豪華賞品が当たる!クリスマス フォトコンテスト

【with Dogs club】公式Instagramにて開催!

期間中【with Dogs club】公式Instagramにて、宿泊券やカレンダーモデル権が当たる愛犬クリスマスコンテストを開催!かわいい「うちの子」のお写真をどしどしご応募ください!

<応募方法>

1. 【with Dogs club】公式Instagram( @withdogsclub_foresthills )をフォロー

2. @withdogsclub_foresthillsをタグ付け、またはメンションしてお写真を投稿

※フォトコンテストエントリー写真は「フォレストヒルズ那須」以外、ご自宅やその他場所での撮影写真でも可能です。

<応募期限>

2024年11月15日〜2024年12月27日

◆当選商品◆

●優勝者

『with Dogs ホテル フォレストヒルズ那須』ペア宿泊券(2食付き)/1組2名様

※9月14日放送フジテレビ系「土曜ナニする!?」で放映の客室

※ワンちゃんは宿泊代金無料(犬種・頭数制限なし)※平日限定

●準優勝者

『with Dogs ホテル フォレストヒルズ那須』宿泊券10,000円分/1名様

●選考賞

参加者の中から運営の選考で【with Dogs club】の2025年12月カレンダーモデル権をプレゼント!

●参加者全員

『with Dogs ホテル フォレストヒルズ那須』5%OFFクーポン

◆当選発表◆

2025年1月7日以降にInstagramのDMからご連絡します。

【注意事項】

※ワクチン接種がお済の方。

※各イベント内容や時間などは変更となる場合もあります。

詳細はホームページを確認してください。

主催者 : with Dogs Club

公式HP : https://dogsclub.jp/

公式LINE: LINE公式アカウントID @withdogsclub

電話 : 0287-74-6559

メール : info@dogsclub.jp

