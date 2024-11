メンフィスでのエルヴィスにフォーカス！「ERIS/エリス」第43号

「ERIS/エリス」第43号は11月21日(木)発行。

巻頭には、萩原健太の「特別な街、メンフィスでエルヴィスは何を歌ったのか」と、亀渕昭信の「エルヴィスの幽玄」を掲載。

「ERIS/エリス」第43号

エルヴィス・プレスリーの初録音からこの夏で70周年に、エルヴィスにとって特別な街、米テネシー州メンフィスとの関わりについて再注目。

萩原健太編集長は8月に米国で発売されたCD5枚組ボックス、ずばり『メンフィス』を徹底解説。

53年から55年にかけてサン・スタジオで録音された初期音源から、筆者最愛の69年アメリカン・サウンド・セッション、73年スタックスでのセッション、76年に自宅グレイスランド内に機材を持ち込んで行われたセッションなど、ほぼ4回にわたるレコーディングから111曲を収録。

“心のふるさと”メンフィス。

この地でのエルヴィスは違う。

格別というメンフィス・セッションの模様を振り返ります。

亀渕昭信は、7月に早稲田大学大隈記念講堂で鑑賞した、外国人能楽師が英語で演じる能『青い月のメンフィス』観劇記を執筆。

能の抑揚で謡われる演目には代表曲の歌詞が散りばめられ、エルヴィスと能の幽玄が融合した世界を紹介。

【雑誌概要】

タイトル :「ERIS/エリス」第43号( https://erismedia.jp )

発行日 :2024年11月21日(年3回発行、2012年創刊)

出版社 :エリスメディア合同会社

発行場所 :webサービス「BCCKS」( https://bccks.jp/ )

商品形態 :本誌HPでのメールアドレス会員登録により無料で購読

編集人 :萩原健太 (購読登録者数:28,000人)

記事内容 :通常の音楽誌が扱う新譜、ライヴ情報などは載せず、個性溢れる著名執筆陣が1万字のボリュームで音楽を熱くマニアックに語ります。

